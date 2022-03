Flüchtlingsaufnahme in der Pandemie: Rosenheimer Sanis im Stress

Es ist eine Krise der Superlative: Der russische Angriffskrieg hat in Europa die größte Fluchtbewegung seit Jahrzehnten ausgelöst. Gleichzeitig gibt es in Deutschland gerade so viele Corona-Infektionen wie nie zuvor in der Pandemie. Für die Helfer der "Medizinischen Erstaufnahme Rosenheim" eine riesige Herausforderung. Sie versuchen, die ankommenden, oft sehr erschöpften Menschen medizinisch, so gut es geht, zu versorgen.

Check durch Bundespolizei und Mediziner

Es ist kurz nach 16 Uhr auf dem Gelände der Bundespolizei in Rosenheim. Raphael Raser bereitet sich auf die Ankunft von knapp 200 Geflüchteten aus der Ukraine vor. Für den Rettungssanitäter ist es nicht die erste Flüchtlingskrise. Bereits 2015 war er hier, als Menschen aus Syrien medizinisch versorgt werden mussten.

Viele Strukturen sind wieder dieselben: Auch damals erfolgte hier die Erstregistrierung durch die Bundespolizei Rosenheim, auch damals begleitet durch eine medizinische Versorgung mit Fiebermessen, Verpflegung, ärztlicher Ersthilfe. Doch diesmal liegen auch hunderte Corona-Tests bereit. Die Pandemie sorgt dafür, dass die medizinische Erstversorgung der Geflüchteten bei dieser Krise wesentlich mehr Zeit und Personal braucht.

Viele Ukrainer haben keinen Impfschutz

An einen "Freedom Day" in der Pandemie denkt niemand in der Erstaufnahmestelle Rosenheim. Lediglich 34 Prozent der Ukrainer sind vollständig geimpft - zumeist mit dem in der EU nicht zugelassenen russischen Impfstoff "Sputnik V". Für Raphael Rasers Team bedeutet das: Corona-Antigen-Schnelltests im Akkord. Bis zu sieben Ehrenamtliche sind hier im Einsatz – an manchen Tagen bis tief in die Nacht. Ein Impfangebot erhalten die Flüchtlinge hier noch nicht, das übernehmen zum Teil die aufnehmenden Landkreise.

Tagelang in Kellern von Charkiv ausgeharrt

Für die ankommenden Menschen ist Corona meist die geringste Sorge. Die Strapazen der Flucht haben Spuren hinterlassen in den erschöpften Gesichtern. In den Koffern ist nur das Nötigste. Flüchtlinge erzählen, wie sie tagelang in den Kellern und U-Bahn-Stationen von Charkiv oder Kiew vor den russischen Bomben Schutz gesucht haben, bevor sie endlich fliehen konnten.

Nicht alle Geflüchteten sind ukrainische Staatsbürger

Hier in Rosenheim werden all jene registriert, die Deutschland ohne ukrainische Ausweisdokumente erreichen – etwa, weil sie ihren Pass auf der Flucht verloren haben oder keine ukrainischen Staatsbürger sind. Eine Gruppe nigerianischer Medizinstudenten aus Kiew wartet in der Erstaufnahme auf ihre Test-Ergebnisse – genauso wie ein türkischer Unternehmer, der jahrelang eine Firma in der Ostukraine aufgebaut hat. Sie alle wurden von der Invasion Russlands überrascht.

Nach der Registrierung geht es weiter nach München

Die ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitäter der Ambulanz Rosenheim helfen, wo sie können. Die meisten Geflüchteten sind nur wenige Stunden auf dem Gelände der Bundespolizei. Nach der Registrierung geht es für sie weiter nach München, der nächsten Station auf der Reise in eine ungewisse Zukunft. Raphael Raser und sein Team bleiben vor Ort – und blicken weiter in erschöpfte und zugleich auch erleichterte Gesichter.