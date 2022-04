Flüchtlings-Registrierung: Weiter stundenlange Systemausfälle

Immer wieder gibt Judith Naurath einen Code ein. Sie will eine Bescheinigung für die junge Mutter ausdrucken, die mit ihrem Baby im Arm in der Registrierkabine wartet. Doch nichts tut sich. Nur eine Fehlermeldung geht auf. Judith Naurath gibt den PIN wieder ein, wieder ploppt die Fehlermeldung auf. Ein Kollege vom Ankerzentrum in Augsburg kommt hinzu, der Rechner wird komplett heruntergefahren.

Doch der Fehler ist noch immer da. Das Baby schreit inzwischen. "Das ist nicht schön für die Menschen, die sich bei uns registrieren lassen wollen", sagt Naurath, die Geografie studiert und in den Semesterferien bei der Registrierung im Ankerzentrum hilft. Irgendwann wird der Code akzeptiert. Endlich kann es weiter gehen, nach vielen Minuten Wartezeit.

"Erhöhung von Serverkapazitäten"

Dabei soll es doch nun besser werden mit der Registrierung, verspricht das Bundesinnenministerium: "Eine Erhöhung von Serverkapazitäten sowie weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Betriebs wurden bereits in die Wege geleitet. Störungen, die eine Registrierung verhindern, konnten zwischenzeitlich behoben werden."

Doch bislang wird es nicht besser, sagen sie im Ankerzentrum. Erst am Wochenende hat es wieder stundenlange Systemausfälle gegeben. Und für die kommenden Tage sind auch schon wieder Wartungsarbeiten angekündigt. Und das sind nur die geplanten Ausfallzeiten. Hinzu kommen noch Fehler und Störungen im laufenden Betrieb. So wie bei Judith dauert ein Arbeitsschritt dann schon mal minutenlang.

Nervenprobe für alle Beteiligten

Das zehrt an den Nerven der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schließlich müssen die nicht nur die Technik im Blick haben. Sie haben ja auch Menschen vor sich, die sie registrieren müssen. Und dann passiert es immer wieder, dass Geflüchtete erstmal ein, zwei Stunden anreisen, dann registriert werden sollen und nichts funktioniert. Dann muss das Team die Leuten wieder heim schicken.

Ein anderes Beispiel: Die aktuellen Wartungstermine wurden wieder verschoben. Jetzt müssen drei Bahnmitarbeiter, die abgestellt wurden, um die Termine zu kommunizieren, wieder alle Mails raussuchen, diese korrigieren und den neuen Termin verschicken. Dass Flüchtlinge sich vielleicht schon Bahntickets gekauft haben, die jetzt nicht mehr passen, sind weitere Folgen der Systemprobleme.

Zuständig ist die Bundesdruckerei

Zuständig ist die Bundesdruckerei, die das Problem vor Ort sieht: Updates würden fehlen, Mitarbeiter müssten geschult werden. Die Regierung von Schwaben widerspricht dem scharf: Updates würden bayernweit koordiniert aufgespielt, die Mitarbeiter seien geschult, die Leitungen im Ankerzentrum überprüft. Und trotzdem komme es weiter zu Systemausfällen.

Dass sich die Situation schnell bessert, glaubt man in Augsburg nicht. Zumal das Bundesinnenministerium davon ausgeht, dass die Zahl der Registrierungen im Lauf des Monats zunehmen wird - und damit auch der Druck auf das System.

Bleibt die Frage, ob die ausführliche Registrierung mit Fingerabdrücken und biometrischen Fotos nötig ist. Das ist freilich eine politische Frage. Denn über diese PIK-Registrierung werden viele Sicherheitsabfragen beim Bundeskriminalamt angestoßen. Ohne PIK-Registrierung entfällt sie. "Wir müssen wissen wer zu uns kommt", sagt Bayerns Innenminister. Zusammen mit anderen Ländern pocht er auf eine umfangreiche Registrierung.

