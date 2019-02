Flüchtlinge in Würzburg in Arbeitsmarkt gut integriert

Bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt liegt Würzburg im Vergleich von 21 Städten vergleichbarer Arbeitsmarktdaten auf Platz acht. Das haben heute im Rathaus Agentur für Arbeit und Jobcenter gemeinsam erläutert.

Demnach konnten 2018 nahezu der Hälfte aller Migranten mit Fluchterfahrung in den Arbeitsmarkt integriert werden. 492 haben einen sozialversicherungspflichtigen Job, sind in Ausbildung und haben sich vereinzelt auch selbständig gemacht. Das entspricht einer Quote von 45,9 Prozent der arbeitsfähigen Menschen mit Fluchterfahrung, die in Würzburg Anspruch auf Grundsicherung haben.

Menschen mit Deutschkenntnissen im Vorteil

Maßgeblich für die gute Quote ist nach übereinstimmenden Angaben von Arbeitsagentur und Jobcenter die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften bei einer vergleichsweise niedrigen Erwerbslosenquote von etwa drei Prozent in Würzburg. Eine Chance auf einen Job hätten Geflüchtete aber nur mit entsprechenden Sprachkenntnissen. Deswegen gebe es dafür weiter eigens entwickelte Beratung, Kursangebote, und es werden Praktika in Betrieben vermittelt.