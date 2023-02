Jetzt red i live: Flüchtlinge in Bayern - Wie schaffen wir das?

"Ein 'Weiter so' kann es nicht geben. Der Bund muss dringend handeln, um den Zustrom zu begrenzen", sagt Tanja Schweiger, Landrätin im Landkreis Regensburg – und spricht damit den meisten ihrer Amtskollegen aus der Seele.

Angespannte Lage in den Kommunen

Überall im Freistaat versuchen die Gemeinden Flüchtlingsunterkünfte einzurichten. Die Situation erinnert bereits an 2015 – auch wenn diesmal die Belegung von Turnhallen vermieden werden soll. Es werden wieder Zelte aufgebaut, Container hergerichtet und auch ehemalige Supermärkte umgebaut.

Im Landkreis Regensburg wurde jetzt sogar ein Flusskreuzfahrtschiff für bis zu 200 Geflüchtete angemietet. Vor Anker liegt das Schiff in der kleinen Gemeinde Bach an der Donau, wo es bereits Proteste gab. Viele der 1.800 Einwohner fühlen sich von der Entscheidung überrumpelt und sind verunsichert.

Dauerbaustelle Integration?

"Die Bundesregierung schlafwandelt in eine neue Migrationskrise", kritisiert EVP-Chef und CSU-Vize Manfred Weber. Er fordert strikte Grenzkontrollen und schnellere Abschiebungen von Geflüchteten ohne Bleibeperspektive.

Und was ist mit den Menschen, die bleiben können? Besonders in Handwerk, Gastronomie und Pflege fehlen Fachkräfte. Aber bis Geflüchtete Arbeit finden, müssen zahlreiche – nicht nur bürokratische – Hürden überwunden werden. Oft gelingt Integration nur dank ehrenamtlicher Helfer. Doch viele von ihnen sind nach jahrelangem Engagement aufgearbeitet, frustriert und fühlen sich von der Politik alleingelassen.

Mitdiskutieren!

Was muss passieren, damit es mit der Integration besser klappt? Müssen wir abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben? Welche Unterstützung brauchen die Kommunen jetzt? Und wie können wir eine Polarisierung der Gesellschaft in der Flüchtlingsfrage verhindern?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Joachim Herrmann, dem bayerischen Innenminister (CSU), Uli Grötsch, SPD-Bundestagsabgeordneter und Tanja Schweiger, Landrätin im Landkreis Regensburg.

Ihre Meinung ist gefragt - auf allen "Kanälen"

Sie können sich jederzeit online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Wünschen und Beschwerden!