Flüchtlinge im Corona-Jahr: Arbeit, aber keine Bildung

Mitiku Deletewegene lächelt freundlich, als er am Abend mit seinem Chef Herbert Engelhard von der Baustelle kommt. Endlich darf er arbeiten, darf Heizungen reparieren und Bäder sanieren. Seit Anfang des Jahres hat der Äthiopier die Genehmigung, halbtags zu arbeiten, seit kurzem sogar ganztags. Herbert Engelhard ist darüber sehr froh, der junge Mann wird im Betrieb dringend gebraucht, er ist fleißig, arbeitet präzise, die Kunden mögen ihn. Und er mag seine Arbeit, den Chef und seine Familie. Herbert Engelhards Frau Nora nennt er liebevoll Mama. Doch der Weg zur Arbeitsgenehmigung war lang.

"Er hätte es nicht verdient, abgeschoben zu werden"

Nora Engelhard hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Mitiku im Betrieb arbeiten darf, hat mit Ämtern gesprochen und Anträge gestellt. Das war ein Kraftakt, für Mitiku Deletewegene ebenso wie für Nora Engelhard. Beim gemeinsamen Mittagessen sei die eine oder andere Träne geflossen, erzählt sie. "Er ist ein lieber Kerl, er hat sich noch nie in seinem Leben etwas zuschulden kommen lassen, zumindest in Deutschland". Über sein Leben in Äthiopien wisse sie nicht viel, aber sie ist sicher: "Er hätte es nicht verdient, abgeschoben zu werden".

Mitiku Deletewegene durfte in eine eigene Wohnung umziehen

Vor kurzem durfte Mitiku Deletewegene sogar aus der Gemeinschaftsunterkunft in Schopfloch (Lkr. Ansbach) ausziehen, in der er bis dahin gewohnt hat. Er hat eine kleine Wohnung gefunden, auch wieder mit Hilfe von Nora Engelhard. Nun kann er für sich selbst sorgen. Auf diese Feststellung legt die Chefin wert.

"Er finanziert seine Wohnung selber, seinen Lebensunterhalt, er kriegt von uns auch nicht nur den Mindestlohn, sondern er wird angemessen bezahlt, so wie jeder andere auch, da lassen wir uns nix vorhalten. Er ist gerne hier, er ist gerne Dinkelsbühler, es entwickelt sich gut, und da sind wir froh drüber". Nora Engelhard, Chefin von Mitiku Deletewegene

Viele Äthiopier haben panische Angst vor den Behörden in der Heimat

Dass Mitiku Deletewegene eine Arbeitserlaubnis bekommen hat und sogar ausziehen durfte, liegt auch daran, dass er beim äthiopischen Konsulat war und einen Pass beantragt hat. Er hat also an der Klärung seiner Identität mitgewirkt, darauf bestehen die deutschen Behörden. Vor dem Besuch im Konsulat hatte Mitiku panische Angst, so wie viele andere äthiopische Geflüchtete auch. Monika Hoenen vom Helferkreis Dinkelsbühl hat es schon oft erlebt, dass Menschen der Schweiß ausgebrochen ist, nur weil sie sie gebeten hat, eine Geburtsurkunde zu beantragen. Auch wenn dieses Dokument ihnen in Deutschland so viele Türen öffnen würde, viele können sich offenbar aus Furcht um ihre Familien in Äthiopien nicht überwinden.

Flüchtlingshelferin: Deutschland muss sein Äthiopien-Bild korrigieren

Aus Sicht von Flüchtlingshelferin Monika Hoenen wäre es an der Zeit, dass die deutschen Behörden ihr Äthiopien-Bild korrigieren. Die Tatsache, dass Ministerpräsident Abiy Ahmed 2019 den Friedensnobelpreis bekommen habe, weil er die Aussöhnung mit dem Nachbarland Eritrea vorangetrieben hat, täusche über die nach wie vor schwierige Lage in Äthiopien hinweg, meint sie. "Irgendwoher muss diese panische Angst ja kommen", so Hoenen.

Seit November herrscht Bürgerkrieg in Äthiopien

Seit November herrscht in Äthiopien ein Bürgerkrieg. Flüchtlinge berichten von Gräueltaten der Milizen, eine internationale Vermittlung in dem Konflikt der Zentralregierung mit der Provinz Tigray hat Abiy Ahmed abgelehnt. Im Sommer 2020 wurde ein Popsänger ermordet, der der äthiopischen Minderheit der Oromo angehört. Unruhen brachen aus, 166 Menschen starben bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und den Konflikten zwischen einzelnen Volksgruppen. Auch wenn Ministerpräsident Abiy Ahmed die Unruhen "internen und externen Kräften" zuschreibt, es scheint, als sei er vom Friedenskurs abgekommen. Dennoch schiebt Deutschland derzeit Menschen aus Äthiopien in ihre Heimat ab oder versucht es.

"Ich würde mir so wünschen, man würde in Deutschland vielleicht nicht auf einem ganz so hohen Ross sitzen, sondern sich sagen, die Leute, die anständige Leute sind und sich wirklich bemühen um Integration auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Ausbildungsmarkt, denen gibt man jetzt eine Chance. Aus menschlichen Gründen, aber auch, weil wir die einfach brauchen. Und weil unsere Unternehmer das auch überhaupt nicht verstehen, warum man die nicht hier lässt, wenn sie sich bewähren." Monika Hoenen, Helferkreis Dinkelsbühl

Immerhin, in den deutschen Behörden bewegt sich etwas. Ende 2019 haben viele der äthiopischen Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft Schopfloch, die von Monika Hoenen und dem Helferkreis Dinkelsbühl betreut werden, Ausbildungs- und Arbeitsgenehmigungen bekommen, wenn auch nur vorläufig.

Schüler in Gemeinschaftsunterkünften vom Online-Unterricht ausgeschlossen

Im Frühjahr allerdings traten die ersten Probleme auf: Die Berufsschüler und auch alle anderen Schüler konnten im ersten Lockdown so gut wie nicht mehr am Unterricht teilnehmen, denn die Unterkunft hat kein W-Lan. Monika Hoenen druckte zwar Arbeitsblätter aus und manche Lehrer schickten die Unterlagen per Post. Aber Lernprogramme nutzen, am Computer arbeiten, Deutschkenntnisse verbessern, all das ging nicht, denn auch die Integrationsmediathek in einem Gymnasium, in dem die Schüler Zugang zum Internet gehabt hätten, war wegen Corona gesperrt.

Vier Wochen Quarantäne für Geflüchtete in Schopfloch

Zudem war die Gemeinschaftsunterkunft in Schopfloch vier Wochen lang in Quarantäne. Infizierte von Nicht-Infizierten trennen, die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln organisieren, Asylberatung am Zaun aus dem mobilen Büro im Auto, gemeinsam haben Bewohner, Helfer und Behörden viele Probleme gelöst. Wofür aber keine Lösung gefunden wurde, war der Online-Unterricht. "Die gleiche Situation haben wir jetzt im Lockdown wieder", fürchtet Monika Hoenen.

Nach fünf Jahren: Innenministerium will Kosten für W-Lan in Unterkunft übernehmen

Allerdings ist im zweiten Lockdown Besserung in Sicht. In dieser Woche bekam Monika Hoenen die Nachricht, dass das Bayerische Innenministerium die 4.600 Euro an Kosten für den W-Lan-Anschluss in der Unterkunft übernimmt, gerade als der Helferkreis Dinkelsbühl angefangen hatte, Geld dafür zu sammeln. Nach fünf Jahren wollten die Ehrenamtlichen endlich eine Lösung für das W-Lan-Problem.