Ukrainische Flüchtlinge in Bayern: "Zur Chefsache machen"

Mehr als 100.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer dürften nach Bayern kommen - damit rechnet Innenminister Joachim Herrmann (CSU) inzwischen. Die Landtags-Grünen haben Zweifel daran, dass die bisherigen Strukturen und Pläne im Freistaat ausreichen.

"Die Kommunen müssen dringend finanziell, organisatorisch und personell vom Freistaat unterstützt werden", fordert Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Sie schlägt vor, einen bayernweiten Koordinierungsstab einzurichten. Dieser könnte als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für die Kommunen dienen - aber auch für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Schulze an Söder: Humanitäre Hilfe zur "Chefsache" machen

Da Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine nicht stoppe, würden sich immer mehr auf den Weg machen, betont Schulze. Es sei die Aufgabe Bayerns, den Menschen zu helfen. "Ich bin sehr, sehr dankbar, was die Kommunen und Ehrenamtliche seit Tagen leisten", sagt die Grünen-Politikerin. Jetzt sei es aber dringend an der Zeit, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die humanitäre Hilfe zur Chefsache mache.

Konkret wollen die Landtags-Grünen einen Plan "zu den Punkten Wohnraum, Lebensmittelversorgung, Bildungsangebote, Informationen in ukrainischer Sprache, sowie gesundheitliche und psychologische Versorgung". Die asylpolitische Sprecherin der Fraktion, Gülseren Demirel, kritisiert bei BR24live die Staatsregierung: Die Verantwortung werde verschoben und "ein bisschen abgegeben". Das Land zeige auf die Kommunen und sage: "Macht mal!"

Flüchtlinge: Bayern fordert bundesweiten Verteilschüssel

CSU und Staatsregierung verweisen seit Tagen auf den Bund. Gefordert wird ein konkreter Schlüssel, um die Menschen in den Bundesländern und idealerweise in ganz Europa zu verteilen. Ministerpräsident Söder fordert auch Geld: Es sei eine ähnliche Finanzierung wie in der Flüchtlingskrise 2015 notwendig. Damals unterstützte der Bund mit hohen Milliardenbeträgen die Bundesländer und Kommunen. Söder drängt darauf, alle wichtigen Fragen bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche zu klären. Bislang soll es dabei in erster Linie um die weiteren Corona-Maßnahmen ab 20. März gehen.

An der Finanzierung soll es aber nicht scheitern: Am Montagabend bekräftigte Innenminister Joachim Herrmann, dass Bayern den Kommunen die Flüchtlingskosten voll erstatten werde. Auch Herrmann appellierte an die Bundesregierung: "Wir erwarten aber in der Tat vom Bund auch, dass er sich an den Kosten entsprechend beteiligt. Leider hat der Bund sich dazu bislang gar nicht geäußert."

Flüchtlinge: Kabinett heute ohne konkrete Beschlüsse

Das bayerische Kabinett hat an diesem Dienstag keine konkreten Beschlüsse mit Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine gefasst. Vor einer Woche hatte die Staatskanzlei zusätzliche Unterkünfte angekündigt - zum Beispiel Neuanmietungen, Containerbauten, Sporthallen, leerstehende Gebäude und Traglufthallen. Wie viele davon im Freistaat wie schnell gebraucht werden, ist unklar: Viele Geflüchtete kommen offenbar auch privat unter, etwa bei Verwandten oder Freunden.

Auch der Bayerische Städtetag fordert angesichts der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine Unterstützung vom Bund. Der Städtetags-Vorsitzende Markus Pannermayr (CSU) sagte am Montag: Die Antworten auf Herausforderungen "werden ganz konkret vor Ort geliefert" – und das werde man auf Dauer nur können, wenn man dafür auch die notwendige Finanzausstattung habe. Wie die Staatsregierung rechnet Pannermayr damit, dass vor allem viele Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet nach Bayern kommen.

Schulen: Piazolo kündigt mehr Kapazitäten an

Die laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) "größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg" wird sich auch in Bayerns Schulen bemerkbar machen. Sie müssen laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) Kapazitäten aufstocken, um die aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen aufnehmen zu können. Es sei sinnvoll, sich von deutscher Seite auf eine länger andauernde Situation einzustellen.

Es müssten vermutlich neue Klassen gebildet werden, zudem seien wohl zusätzliche Lehrkräfte notwendig, sagt Piazolo. Die Gespräche dazu liefen bereits. Man wolle zusätzlich geflohene Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine einbinden, wo das möglich sei. "Wir werden auch pensionierte Lehrkräfte durchaus animieren", sagt der Minister.

Möglichst rasch Deutsch lernen

Piazolo und Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) betonen zudem, wie wichtig es ist, dass die ukrainischen Kinder und Jugendliche möglichst schnell Deutsch lernen. Scharf wiederum hat besonders die Kitas im Blick: Nach ihren Angaben steht die Staatsregierung in engem Austausch mit den Kommunen, um die Aufnahme von Kindern in den Kindertagesstätten zu regeln. Gerade in den Ballungszentren, in denen derzeit die meisten Flüchtlinge ankommen, stünden freie Plätze nicht üppig zur Verfügung.

(mit Informationen von dpa und AFP)