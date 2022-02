Flüchtlinge aus der Ukraine – Hilfe in Deutschland und vor Ort

Mit bis zu 5 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen Experten aktuell. Eine Zahl, die auch der Geschäftsführer der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica, Johannes Peter, für durchaus realistisch hält. Auch Deutschland wird sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereiten müssen, meint Peter im Interview mit dem BR.

Allerdings geht der Humedica-Chef davon aus, dass sich viele Menschen gar nicht auf den Weg nach Deutschland machen, da sie nicht so viele Ressourcen haben. Stattdessen vermutet er, dass die meisten erst in die Nachbarländer fliehen und dann aber auch schnell wieder zurückwollen werden. Humedica bereitet sich deshalb aktuell vor allem auf die Hilfe der Menschen vor Ort vor – in den Nachbarländern Polen, Rumänien und Moldavien, aber auch noch direkt in der Ukraine.

Viele Partnerorganisationen in der Ukraine und den Nachbarländern

Die Situation sei für das Humedica-Team "krass belastend", so Peter im BR-Interview, weil sie schon lange Beziehungen und Freundschaften in die Ukraine und die Länder dort haben. Diese Kontakte zu Partnerorganisationen vor Ort helfen dem Team jetzt auch bei der Organisation der Hilfsangebote. Diese Partnerorganisationen könnten die Lage besser einschätzen, als das Humedica-Team aus Kaufbeuren, und so klären, welche Hilfe möglich ist.

Mediziner und Koordinatoren auf dem Weg in die Ukraine

Aktuell schickt Humedica ein sogenanntes Assessment-Team in die Ukraine. Das sind ausgebildete Kräfte, wie etwa Mediziner oder Koordinatoren, die Hilfseinsätze und –güter organisieren, aber auch konkret medizinische Versorgung vor Ort leisten. Dieses Team soll aber auch klären, wie Humedica die Organisatoren vor Ort am besten unterstützen kann.

Organisation auch mit dem Zoll nötig

Im Moment stehen Johannes Peter und sein Team aber vor allem vor einer organisatorischen Aufgabe. So hat Humedica in der Ukraine zwar ein breites Netzwerk an Partnerorganisation, die zum Beispiel in der Sozialhilfe tätig sind oder Armenapotheken betreiben. Bisher hat die Hilfsorganisation aber nur von einem Partner die Zusage, dass dort Hilfsgüter auch tatsächlich angenommen werden können. Auch mit dem Zoll muss geklärt werden, inwiefern Hilfsgüter ins Land gebracht werden können.

Humedica plant Hilfsmaßnahmen in Nachbarländern

Gleiches gilt für die Partner von Humedica in Polen und Rumänien. Von dort weiß das Humedica-Team, dass bereits einige Flüchtlinge angekommen sind. Allerdings sind es noch nicht so viele wie befürchtet. Humedica plane aber umfassende Hilfsmaßnahmen in den umliegenden Ländern. "Wir stehen bereit und sobald wir einen Lkw bekommen, geht es los", so Humedica-Chef Peter. Dabei könne auch jeder Einzelne helfen: Mit Geld- und Sachspenden, aber auch mit seelischem Beistand. "Beten sie für die Betroffenen und die, die da in Verantwortungspositionen sind. Das ist auch besonders wichtig", so Peter.

Schwäbische Landkreise bereiten sich auf Flüchtlinge vor

Während in Kaufbeuren die Hilfe im Ausland anläuft, bereitet sich etwa der Landkreis Günzburg schon auf die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland vor. Laut Landratsamt werden die bestehenden Asylunterkünfte und Turnhallen auf die vorhandenen Kapazitäten überprüft. Darüber hinaus analysiert der Landkreis bereits, ob es weitere Aufnahmestandorte gibt, die schnell bereitgestellt werden könnten. Die gesammelten Erfahrungen und vorhandenen Strukturen aus der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 werden dabei hilfreich sein, hofft das Landratsamt.

Auch der Landkreis Aichach-Friedberg überprüft die logistischen Voraussetzungen und Aktivierungsstränge für die Aufnahme von Flüchtlingen. "Selbstverständlich denken wir zuerst an die Menschen, die von den Kriegshandlungen unmittelbar betroffen sind und Schutz außerhalb ihrer Heimat suchen", so Landrat Klaut Metzger in einer Mitteilung. Für Details sei es aber noch zu früh, man erwarte auch Hinweise aus dem Innenministerium. "Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder mit einer großen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung rechnen können", so Metzger.