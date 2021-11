Flüchtlinge an polnischer Grenze: "Meine Freunde verhungern"

Mohannad Hatoom ist 30 Jahre alt. Ein schlanker Mann mit Brille und Vollbart, sein dunkles Haar hat er zu einem kleinen Zopf zusammengebunden. Er arbeitet beim Roten Kreuz in Bayreuth als hauptamtlicher Rettungssanitäter. Hier hat er seinen "Bufdi" gemacht und eine Ausbildung.

Erinnerungen an die eigene Flucht

Immer wieder nimmt er eine kleine selbst genähte Tasche in die Hand. Die ist für seine Zigaretten. Genäht hat die Tasche ein ehemaliger Patient für ihn. Auf dem Stoff ist eine Weltkarte gedruckt. Mit einem roten Faden ist seine eigene Fluchtroute eingestickt. Er kam 2015 von Syrien nach Deutschland. Das ist jetzt genau sechs Jahre her. Doch nichts davon hat er vergessen. Und gerade jetzt kommen diese Erinnerungen wieder hoch, denn Freunde von ihm sind ebenfalls auf der Flucht aus ihrer syrischen Heimat. Haben ihre Familien zurückgelassen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.

"Wenn du aus deiner Heimat fliehst, dann hat das immer einen Grund. Man kämpft und kämpft und kämpft. Aber irgendwann kann man nicht mehr durchhalten. Dann fliehst du. Das haben sie gemacht." Mohannad Hatoom

Flüchtlinge harren ohne Nahrung an der Grenze aus

Doch die Freunde von Mohannad Hatoom sitzen fest. An der Grenze zwischen Belarus und Polen. Als Syrer können sie zwar ohne Visum zwar nach Belarus reisen, dann ist aber Schluss. Seit Tagen haben sie nichts mehr zu essen. Bekommen nur Wasser in den sogenannten Camps – das sind lediglich Lagerplätze mitten im Wald.

Männer, Frauen, Kinder sitzen dicht gedrängt an Lagerfeuern. Davon hat Hatoom Bilder auf seinem Handy. Er hat heimlich Screenshots gemacht, als er mit seinem Freund Talal per Videoanruf gesprochen hat. Talal darf selbst keine Videos schicken. Das würde "großen Stress und Gewalt" mit der Armee geben, sagt Mohannad Hatoom zögerlich.

Eine Stunde Zeit für Flucht über polnische Grenze

Talal habe ihm erzählt, wie es vor Ort abläuft. Am Abend mache die Armee auf der Seite Weißrusslands die Grenze für eine Stunde auf. "Sie sagen: Geh, versuche es! Laufen die Flüchtlinge, dann werden sie von der anderen Seite erwischt. Immer. Dann werden sie geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und zurückgeschickt. Dieses Spiel geht so jeden Tag." Anfangs waren es etwa 300 Geflüchtete im Wald, jetzt sind es weit über 500. Und alle warten auf die nächste Chance.

Eine Lüge soll Familie beruhigen

Talal ist vier Jahre älter als Mohannad Hatoom. Er hatte in Syrien ein Reisebüro. "Aber wer bucht Reisen in einem Kriegsgebiet?", fragt Hatoom. Er zeigt ein Foto seines Freundes, in kurzen Hosen steht er stolz mit seinem kleinen Sohn im Arm da. So möchte er ihn gerne in Erinnerung behalten und nicht abgemagert und am Ende seiner Kräfte. Denn am Telefon weint Talal, wenn er mit Hatoom spricht. Sagt, dass er nicht mehr kann.

Nur wenig später schickt er eine Sprachnachricht mit fester Stimme, die Mohannad Hatoom weiterleiten soll an seine Familie in Syrien. Talal sagt seiner Familie darin, dass alles sei gut, sich keiner Sorgen machen müsse. "Ich weiß, dass es eine Lüge ist. Wir haben von unseren Eltern gelernt, dass wir nicht lügen sollen. Das bricht mir das Herz, aber es ist eine gut gemeinte Lüge. Und doch macht es mich fix und fertig. Aber noch haben sie Hoffnung, die stirbt ja zuletzt", meint Mohannad Hatoom.

Seelische Belastung sfür Freund in Deutschland

Die seelische Belastung bei Hatoom nimmt zu. Seit Tagen schläft er nicht mehr und fühlt sich hilflos. Am liebsten würde er ein Auto nehmen, vollgepackt mit Lebensmitteln, Decken und Getränken. "Nicht, um selbst zum Schleuser zu werden, indem ich illegal jemanden mit ins Auto zurücknehmen würde. Aber um zu helfen. Zu sehen, ob jemand vor Ort im Wald liegt. Denn die Familien haben ein Recht darauf zu wissen, wo ihre Männer, Frauen und Kinder sind", sagt er. Aber noch hat er keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ihm sind daher die Hände gebunden. Zwei Bekannte von Hatoom gelten mittlerweile als verschollen. Ob sie es geschafft haben oder tot sind weiß er nicht. Seit Tagen hat er nichts von ihnen gehört.

Frage nach ausbleibender Hilfe

Diese Machtlosigkeit macht ihn unendlich traurig. Und die Frage, warum Hilfe vor Ort so auf sich warten lässt wird lauter. Der mediale und politische Druck wächst zwar, aber die Zeit drängt. Was sich Mohannad Hatoom wünscht? Dass hingesehen und schnell gehandelt wird, niemand verhungern und erfrieren muss. Denn das ist es, was seinen Freunden vor Ort bevorsteht. Davon ist er überzeugt. "Am Ende sind wir alle Menschen, wir haben das Recht zu leben."