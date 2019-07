Flüchtiger Straftäter – Fluchtauto in Hessen gefunden

Das Auto der Stadtmission, das der Mann von einer Betreuerin mit vorgehaltenem Messer gestohlen hat, wurde am Montag in der Nähe des Hauptbahnhofs von Frankfurt am Main gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Keine Spur vom Straftäter

Der Mann ist nach wie vor auf der Flucht. Nun aber konkretisiert die Polizei die Beschreibung des gesuchten Martin Franz: Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine stämmige bis dicke Figur, am Oberkopf haarlos und an den Seiten einen Haarkranz und er trägt eine auffällige Brille mit dickem, dunklen Rahmen. Martin Franz war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, grauen Bermudashorts und braunen Wanderstiefeln bekleidet.

Polizei warnt vor Mann

Der Straftäter ist mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei warnt dringend davor, mit dem 54-Jährigen Kontakt aufzunehmen. Sollte der Mann gesehen werden, bitte sofort die Polizei verständigen unter der Notrufnummer 110.