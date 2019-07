Flüchtiger Autofahrer stellt sich der Polizei

Der Autofahrer, der um kurz nach Mitternacht in Steinberg im Landkreis Dingolfing-Landau einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt hat und danach geflüchtet war, ist gefunden.

Wie die Polizei am Sonntagmittag bestätigte, stellte sich der 28 Jahre alte Mann aus der Slowakei gegen 11 Uhr bei der Dingolfinger Polizei. Nun soll er am Montag - da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat - "zur Klärung der Haftfrage" einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Unfallopfer war in Lebensgefahr

Um 0.20 Uhr in der Nacht zum Sonntag hatte ein 41 Jahre alter Mann nahe des Festplatzes des gerade laufenden Steinberger Seefests am Vilstalstausee die sogenannte Milchstraße überquert, als ihn der Pkw des Slowaken, der laut Zeugen extrem schnell unterwegs gewesen sein soll, erfasste. Der 41-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen und dort notoperiert. Laut Polizei bestand Lebensgefahr.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Der Unfallfahrer flüchtete, soll aber kurze Zeit später noch einmal in einem Nachbarort aufgefallen sein, wo es einem Zeugen zufolge fast zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen sein soll. Die Polizei bittet nach wie vor Zeugen, sich zu melden.