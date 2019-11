"Aktenzeichen XY" sucht nach Flüchtigen aus Günzburger BKH

Die Polizei fahndet noch immer nach den beiden Männern, die vor fast zwei Monaten aus der Forensik des Bezirkskrankenhauses in Günzburg geflohen sind. Der Fahndungsaufruf wird nun auch übers Fernsehen kommuniziert. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" wird der Fall heute noch einmal vorgestellt. Der Kriminalpolizei will besonders danach fragen, wer die beiden Männer gesehen hat, und wer weiß, wo sich die beiden derzeit aufhalten.

Flüchtige nahmen Geisel im Krankenhaus

Die beiden Männer waren in der Forensik des BKH untergebracht, weil sie aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit straffällig geworden waren. Eigentlich stand bereits fest, dass sie in ein normales Gefängnis überführt werden sollten, da sie therapieunwillig waren. Am Tag ihrer Flucht nahmen sie eine Krankenhaus-Mitarbeiterin als Geisel, bedrohten sie mit einem spitzen Gegenstand und gelangten so durch die Schleusen des Krankenhauses. Die Frau blieb unverletzt – den Männern gelang so aber die Flucht.

Polizei suchte mit Hubschraubern nach den Männern

Kurz danach waren zahlreiche Hinweise aus Günzburg, Leipheim und Jettingen eingegangen. Später sollen die Männer in der Nähe von Stuttgart gesehen worden sein. Die Polizei war auf der Suche nach den Flüchtigen teils bei Dunkelheit mit Hubschraubern unterwegs – jedoch ohne Erfolg.

Staatsanwaltschaft belohnt Hinweise

Daher folgt nun der Aufruf bei "Aktenzeichen XY … ungelöst". Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat für die Dauer der Sendung ein Hinweistelefon eigerichtet und ist unter der Rufnummer 0731/8013-201 zu erreichen. Außerhalb der Sendezeit werden Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Belohnung ausgesetzt. Wer Hinweise liefern kann, die zur Ergreifung der beiden Männer führen, der erhält eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro.