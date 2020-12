Flüchtender Armbrustschütze löst Explosion in Veitshöcheim aus

In einem Zweifamilienhaus in Veitshöchheim bei Würzburg ist es zu einer Explosion gekommen. Die Wucht der Detonation ließ Fensterscheiben an dem Gebäude bersten. Verletzt wurde aber niemand. Der Explosion vorausgegangen war ein Polizeieinsatz.

Plötzliche Explosion in einem Wohnhaus

Ein Anwohner hatte an seinem Garagentor den Einschuss eines Armbrustpfeils entdeckt. Er rief die Polizei und konnte den Beamten auch einen Verdächtigen nennen, der den Pfeil abgeschossen haben könnte. Als die Streife am Haus des Verdächtigen ankam und ihn von außen durch ein Fenster ansprechen wollte, gab es im Inneren der Erdgeschoß-Wohnung plötzlich eine Explosion.

Verdächtiger versuchte zu flüchten

Der Verdächtige flüchtete durch eine Hintertür, konnte aber gleich darauf gestellt und festgenommen werden. Nach einer ersten Einschätzung befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Er soll in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden. Über die genaue Ursache der Explosion und die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.