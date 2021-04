Flucht wie im Film - Motorradfahrer hängt Polizei ab

In Deggendorf ist ein Motorradfahrer vor einer Polizeistreife geflohen. Der Biker war den Beamten am Mittwochabend aufgefallen, weil er nur auf dem Hinterrad fuhr. Außerdem war an der Moto-Cross-Maschine kein Kennzeichen angebracht.

Biker gibt Gas und fährt auf Polizisten los

Als der Motorradfahrer die Polizei bemerkte, gab er Gas und raste die Amanstraße stadteinwärts - entgegen der Einbahnstraßenregelung. Der Unbekannte fuhr mit völlig überhöhter Geschwindigkeit vom Oberen Stadtplatz in Richtung Luitpoldplatz, so die Polizei. Am Alten Rathaus hatten sich mehrere Polizeibeamte postiert und wollten den Motorradfahrer anhalten. Der Mann ignorierte die Polizisten und steuerte geradewegs auf diese zu. Die Beamten mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden.

Motorradfahrer gelingt schließlich die Flucht

Die Flucht ging weiter in den Östlichen Stadtgraben und weiter stadtauswärts. Am Bahnhof verlor sich dann die Spur des Motorradfahrers. Der Unbekannte wird als etwa 20-jähriger Mann beschrieben. Auffallend war sein neongelber Schutzhelm. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.