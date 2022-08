Flucht vor Verkehrskontrolle in Schwandorf endet in Waldbrand

Die Flucht eines Mannes vor einer Verkehrskontrolle in Schwandorf hat am Montagabend in einem Waldgebiet ihr Ende gefunden, in dem es aufgrund der Trockenheit schließlich zu brennen begann. Das Fluchtauto hatte Feuer gefangen. Dem 54-jährigen Autofahrer ist jedoch nichts passiert.

Flüchtiger versteckt sich im Unterholz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatten Beamte den 54-Jährigen gegen 23.30 Uhr kontrollieren wollen. Anstatt anzuhalten, entschied sich der Mann zu flüchten. Zunächst fuhr er quer durch das Schwandorfer Stadtgebiet. Dann steuerte er auf ein Waldgebiet zu. In einem engen Waldweg verlor der 54-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Er konnte sich aus dem Fahrzeug retten und während er sich im Unterholz vor der Polizei versteckte, fing sein Pkw zu brennen an.

Feuerwehr löscht und schneidet Auto frei

Die Flammen griffen auf das trockene Waldstück über, so die Polizei. Es entstand ein kleiner Flächenbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Wackersdorf und Kronstetten rückten mit etwa 30 Einsatzkräften an. Die Löscharbeiten waren schnell erledigt, heißt es am Dienstag von der Feuerwehr. "Länger hat es gedauert, Bäume auszuschneiden, damit der Abschleppdienst zu dem Auto durchkommt", erzählt Kommandant Jochen Sander von der Freiwilligen Feuerwehr Wackersdorf dem BR.

Der Schaden im Wald wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Wagen des Mannes brannte vollkommen aus.

Autofahrer war betrunken

Der 54 Jahre alte Fahrer konnte kurze Zeit später unverletzt von der Polizei gefunden werden. Nach einer Blutentnahme stand fest, er hatte Alkohol getrunken. Mit wieviel Promille er unterwegs war, ist unbekannt. Dennoch dürfte dies der Grund für seine Flucht gewesen sein.

Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und der Mann wurde wieder entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs.