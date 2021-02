07.02.2021, 13:31 Uhr

Flucht vor Polizeikontrolle endet an der Hauswand

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend im Münchner Stadtteil Berg am Laim vor der Polizei ausgerissen. Seine Flucht mit dem Pkw endete an einer Hauswand. Die Bilanz: Ein Unfall, ein Verletzter und 15.000 Euro Sachschaden.