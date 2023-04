Flucht vor Polizei: Mit Tempo 150 durch München

Eine uniformierte Streife wollte den 39-Jährigen kurz nach 4.00 Uhr im Stadtteil Ramersdorf im Münchner Südosten auf der Ständlerstraße zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt den Stoppsignalen zu folgen, beschleunigte dieser jedoch.

Kilometerlange Verfolgungsjagd

Es folgte eine kilometerlange Verfolgungsjagd kreuz und quer durch die Stadt, an der sich mehr als zwanzig Streifen beteiligten. Dabei soll der 39-Jährige mehrere rote Ampeln überfahren haben, auf einen Gehweg ausgewichen sein, teilweise in der Innenstadt auf Tempo 150 beschleunigt haben. Erst nach einer knappen halben Stunde gelang es der Polizei in Schwabing, den Mann zu stoppen. Eine Streife drängte ihn auf der Leopoldstraße stadtauswärts kurz vor dem Mittleren Ring ab.

Auto beschlagnahmt

Der Dienstwagen und der Audi des Flüchtigen wurden bei der Aktion leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Wie sich bei der folgenden Überprüfung des wohnsitzlosen 39-Jährigen herausstellte, war er stark alkoholisiert und hatte keinen gültigen Führerschein. Sein Auto wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Vorwurf: Trunkenheit am Steuer

Außer Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird gegen ihn jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Nach Angaben der Polizei ist der Beschuldigte auch mit anderen Delikten bereits mehrfach aktenkundig geworden.