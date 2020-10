vor 30 Minuten

Flucht beendet: Mann in Lohrer Bezirkskrankenhaus zurückgekehrt

Nachdem ein Mann aus einer geschlossenen Krankenhaus-Abteilung in Lohr am Main geflohen war, fahndete die Polizei nach ihm. Auch die Bevölkerung sollte dabei helfen. Nun ist der Patient wieder freiwillig in das Bezirkskrankenhaus zurückgekehrt.