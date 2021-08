Flucht aus Kabul: Juristin in Passau mit ihrer Familie vereint

💡Hintergrund:

Suhailah Akbari lebt seit 2016 in Deutschland und Afghanistan. An der Universität Passau forschte und promovierte die 30-Jährige im Bereich Rechtswissenschaften am Lehrstuhl für Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Europarecht, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht. Nach Abschluss ihrer Dissertation ging Akbari zunächst in der afghanischen Provinz Takhar einem Lehrauftrag nach. Später beriet sie die afghanische Regierung in Außenhandelsfragen. Ihr Mann blieb weiterhin in Passau, wo er als Arzt tätig ist.

Durch ihre politischen und sozialen Tätigkeiten war Suhailah Akbari seit der Machtübernahme der Taliban in höchster Lebensgefahr. Akbari hatte sich bewusst dafür entschieden, im Anschluss an ihre Studienaufenthalte in Washington und Passau nach Afghanistan zu gehen. Im Gespräch mit der Universität Passau erklärte sie, sie wolle ein "Vorbild für afghanische Mädchen" sein.