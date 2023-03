Flucht aus Gericht: Mithäftling trug wohl zur Festnahme bei

Ein Mithäftling hat maßgeblich zur Festnahme eines verurteilten Mörders beigetragen, der im Januar nach einer Polizeipanne aus dem Gericht in Regensburg geflohen ist. Er konnte durch ein Fenster entkommen. Der Mittelbayerischen Zeitung schilderte nun ein Mithäftling, er habe den Verurteilten unter einer Gefängnis-Dusche belauscht, wie er einem Vertrauten von seinen Fluchtplänen erzählte.

Zum Nachlesen: In Regensburg geflohener Mörder festgenommen

Verurteilter Mörder hatte eingeschmuggeltes Handy

Nachdem er von der Flucht erfahren habe, schilderte der Mithäftling laut MZ-Interview der Polizei die Inhalte des mitgehörten Gesprächs samt möglicher Fluchtroute. Dabei habe er auch angegeben, dass der Mörder ein mutmaßlich eingeschmuggeltes Handy besessen habe. Der später Flüchtige habe ihm mehrmals erlaubt, damit seine Frau anzurufen. Bei ihr habe sich die Polizei dann die Nummer des Handys besorgt.

Festnahme in Frankreich

Dank Handy-Ortung stoppte die französische Polizei den flüchtigen 40-Jährigen später auf einer Straße im Elsaß nahe der Grenze zum Saarland. Er saß im Wagen seiner Schwester auf dem Beifahrersitz. Sie lebt in Frankreich.

Handy-Informationen trugen zur Festnahme bei

Die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigt die Vernehmungen des Häftlings. Dieser habe direkt nach der Flucht und dann noch ein zweites Mal mit Polizeibeamten gesprochen, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher, Sprecher der Behörde. Dabei habe der Häftling von dem mitgehörten Gespräch zwischen dem später geflohenen Mörder und einem weiteren Gefängnisinsassen unter der Dusche berichtet.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigt zudem, dass die Informationen über das Handy des Flüchtigen dazu beigetragen haben, dass die Polizei dem Mörder auf die Spur kam.

Mithäftling fürchtet Rache

Der Mithäftling fürchtet nun, dass der verurteilte Mörder sich für die Aussagebereitschaft rächt. Er sagte der MZ: Über Bekannte habe er mitbekommen, dass der Mörder ihm "Blutrache geschworen" habe. Ein Kripo-Beamter habe ihm zugesagt, dass sich seine Kooperation positiv auf die noch zu verbüßende Haft auswirken würde. Das ist laut MZ-Bericht bislang aber nicht der Fall.

Rückblick

Anfang Januar sprang der 40-jährige Mann während einer Verhandlungspause aus dem Fenster des Anwaltszimmers im Erdgeschoss des Justizgebäudes in Regensburg und floh bis nach Frankreich. Am fünften Tag seiner Flucht schnappten ihn Fahnder im Auto seiner Schwester.

Der Mann war 2013 wegen Mordes an einer Kiosk-Besitzerin in Nürnberg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden und saß zunächst in Straubing im Gefängnis. Nach einem Vorfall wurde er nach Würzburg verlegt. Dieser Vorfall sollte am Fluchttag vor dem Amtsgericht Regensburg verhandelt werden. Er soll einen Justizbeamten im Straubinger Gefängnis verletzt zu haben.