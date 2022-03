Flucht aus der Ukraine: Familie empfängt Angehörige in Würzburg

Es ist Montagabend, kurz vor 8 Uhr, am Würzburger Hauptbahnhof. Hier soll gleich Olenas Mutter ankommen. Mit dem letzten regulären Fernbus aus Kiew. Dort herrscht gerade Krieg, nachdem Putin vergangene Woche seinen russischen Truppen den Angriff auf die Ukraine angeordnet hat. Seitdem haben schon Hunderttausende das Land verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Bangen und Hoffen in Würzburg

Etwa zwölf Stunden dauert die Fahrt von Kiew nach Würzburg eigentlich – seit vier Tagen ist der Fernbus, in dem Olenas Mutter sitzt, unterwegs. "Wir haben die letzten drei Nächte nicht geschlafen. Wir haben auf Infos gewartet, ob der Bus fährt oder nicht. Es war sehr stressig, wir sind alle sehr müde", sagt Olena. Sie und ihre Familie haben gebangt und gehofft. Alle sind sehr angespannt. Die Familie ist vor einem Jahr nach Deutschland gekommen – jetzt sind sie heilfroh über diese Entscheidung.

Kilometerlange Staus am ukrainischen Grenzübertritt

Die Staus an der Grenze sind gut 50 Kilometer lang, sagt Olenas Mann Yaroslav. Mehrere Tage dauerte der Grenzübertritt deshalb. Dass es der Bus überhaupt aus der Ukraine raus geschafft hat, ist bemerkenswert. Mittlerweile haben hunderttausende Menschen das Land vor allem in angrenzende Staaten verlassen, viele zu Fuß. Das polnische Innenministerium sprach am Dienstag von 350.000 Ukrainern, die seit der russischen Invasion aus der Ukraine nach Polen gekommen sind.

Oma, Mama und Tochter schließen sich in die Arme

Wann genau der Fernbus aus Kiew, in dem Olenas Mutter sitzt, tatsächlich in Würzburg ankommt, wussten sie und ihre Familie nicht. Das ist den dreien an diesem Abend aber trotz Temperaturen um den Nullpunkt vollkommen egal – Hauptsache, die Familie kommt sicher in Würzburg an. Yaroslavs und Olenas Tochter, die 9-jährige Sophia, hat ihre Oma zuletzt im Sommer gesehen. Da war die Familie nochmal zu Besuch in der Heimat bei Kiew. Der Krieg macht ihr Angst.

Für ein paar Minuten wärmt sie sich nochmal im Auto auf. Dann, endlich, nach gut einer Stunde Wartezeit: Der Bus aus Kiew ist da! Olenas Anspannung fällt sichtlich von ihr ab. Aufgeregt läuft sie ihrer Mutter und ihrer Nichte entgegen. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht, während sie sich in den Armen liegen. Alle sind in Sicherheit. Das ist fürs Erste die Hauptsache.