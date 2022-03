Flucht aus der Ukraine: Die Lage im Ankerzentrum Geldersheim

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vor drei Wochen sind über 1.000 Menschen aus dem Land im unterfränkischen Ankerzentrum aufgenommen worden. Eugen Ehmann, der unterfränkische Regierungspräsident, hat über die aktuelle Situation im Ankerzentrum in der ehemaligen US-Conn-Kaserne zwischen Geldersheim und Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt informiert: Es herrsche ein stetiger Strom – auch nachts – von ankommenden und weiterreisenden Flüchtlingen. Zum Teil würden auch Busse aus Oberbayern oder Mittelfranken Flüchtlinge in das unterfränkische Ankerzentrum bringen.

Zusätzliche Betten in Thermohallen

Normal hat das Ankerzentrum eine Aufnahmekapazität für knapp 2.000 Menschen, die Einrichtung war allerdings bereits mit etwa 1.100 Flüchtlingen aus anderen Ländern, unter anderem aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, belegt. Um zusätzliche Übernachtungs-, Rückzugs- und Erholungskapazitäten zu schaffen, wurden zusätzlich in mehreren sogenannten Thermohallen Betten aufgestellt. Diese existieren seit der Ankunft von Geflüchteten im Jahr 2015. Die Hallen sind wie Messehallen aufgestellt, haben Außenwände aus Kunststoff und Planendächer. Sie werden mit warmer Luft durch große Schläuche an der Decke beheizt. Die Menschen hier sollen schnellstmöglich registriert werden, um ihnen so unter anderem die Möglichkeiten zu geben, auf der Flucht verloren gegangene Familienangehörige wiederzufinden.

Verteilung in andere Unterkünfte in Unterfranken

Unter den im unterfränkischen Ankerzentrum angekommenen Flüchtlingen sind überwiegend Frauen und zwischen 40 und 50 Prozent Kinder. Flüchtlinge werden von hier zum Teil in andere Unterkünfte in Unterfranken weiterverteilt. So sind von der Stadt Schweinfurt Unterbringungsmöglichkeiten in der ehemaligen US-Ledward-Kaserne in Schweinfurt oder vom Landkreis Schweinfurt im Landschulheim Reichmannshausen und in der Dreifachturnhalle der Ludwig-Derleth-Realschule in Gerolzhofen geschaffen worden.

Regierungspräsident: Wir werden niemanden abweisen

Auf die Frage, ob es ein Ende der Aufnahmekapazitäten geben könnte, sagt der unterfränkische Regierungspräsident Ehmann: "Egal, wie viele kommen, wenn sie da sind, werden wir sie nicht abweisen." Im Augenblick halten sich die ukrainischen Flüchtlinge etwa eine Woche im Ankerzentrum auf, dann reisen sie weiter und kommen unter anderem in anderen Einrichtungen in Kommunen oder bei Freunden oder Verwandten unter.