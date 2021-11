Flucht aus der DDR: Wie ein Münnerstädter zum Retter wurde

Lange hat er seine Tat verschwiegen. Bereut hat er sie jedoch nie – allen Risiken zum Trotz. Bis heute sieht Marius Halboth seine Fluchthilfe im August 1989 als seinen ganz persönlichen Beitrag dazu an, dass sich "in der DDR etwas ändern und man Deutschland zusammenführen musste". Im Kofferraum seines BMW Cabrio schmuggelte er eine Bekannte aus Thüringen in den Westen. Das Fluchtauto von damals steht aus 32 Jahre später noch in seiner Garage in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen. Es ist ein stetes Andenken an ein waghalsiges Abenteuer, das beinahe böse endete.

Freundschaftsdienst für eine gute Bekannte

Marius Halboth passierte vor dem Mauerfall öfters den Grenzübergang Eußenhausen in Richtung DDR. Er wollte dort das Nachtleben kennenlernen und genießen, meist gemeinsam mit einem Freund. In Suhl trafen sie zufällig eine junge Frau. Tini hatte gerade eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin abgeschlossen. "Trotzdem, ich sah für mich keine Perspektive mehr in der DDR", sagt sie heute. Die Thüringerin wollte unbedingt in den Westen. Halboth übernachtete zuweilen bei ihrer Familie und bot an, ihr dabei zu helfen. Als Freundschaftsdienst. Denn verbandelt war Tini mit seinem Begleiter aus Münnerstadt, einem Freund von Kindesbeinen an.

Der Plan: Flucht über Ungarn

Doch zwischen beiden deutschen Staaten gab es damals noch Mienen und Stacheldraht. Viele Fluchtversuche scheiterten in den Jahrzehnten zuvor, nicht wenige endeten tödlich. Oft landeten Flüchtende für Jahre in einem DDR-Gefängnis. "Für eine Flucht über die innerdeutsche Grenze sah ich keinerlei Chancen", so Halboth. Am Übergang in Eußenhausen war er durch seine vielen Fahrten gen Osten bekannt, daher wusste Marius Halboth, dass mit den DDR-Grenzern nicht zu spaßen war. Deshalb wollte Tini im Sommer 1989 über Ungarn fliehen. Das Land öffnete sich ganz allmählich, die Fluchtgefahr erschien dort nicht ganz so groß. Ihr Plan: durch die Drau, einen Nebenfluss der Donau, von Ungarn nach Jugoslawien schwimmen. Gesundheitliche Probleme verhinderten dies. Daher blieb nur die Flucht im Kofferraum eines Autos – eben dem von Marius Halboth.

Treffpunkt in Budapest

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin hatte er die Route eine Woche vorher abgefahren, die Lage an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich studiert. Tini fuhr mit dem Zug nach Budapest zu einem gemeinsamen Treffpunkt. Als Fluchttag wird der 13. August 1989 festgelegt, zufällig genau 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer. Tini, damals noch keine 20 Jahre alt, legt sich hinten in den BMW, eingeklemmt zwischen Gepäckstücken und Kleidung. Verdeckt nur vom Dach des Cabrios, das Marius Halboth abmontiert hat. Trotzdem glaubt der gebürtige Münnerstädter fest daran, dass die Flucht gelingen wird. "Die Chance stand 50:50" – groß genug, um ihn alle Befürchtungen vergessen zu lassen.

Brenzlige Situation am Grenzübergang

Die erste Kontrolle verläuft reibungslos. An der zweiten wird es dramatisch. Ein ungarischer Grenzer stoppt Halboths Wagen, nimmt den Pass des 30-Jährigen, öffnet den Kofferraum und tastet das Gepäck ab. Dabei berührt er das Bein von Tini. "Natürlich hat er in dem Moment bemerkt, dass jemand im Kofferraum liegt", erzählt Marius Halboth, "und er wollte die Flucht um jeden Preis verhindern." Doch der Beamte lässt sich nichts anmerken, geht zurück und hängt sich in die Fahrertür, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Dann fordert er den Autoschlüssel.

"Ich habe jeden Moment mit Schüssen gerechnet"

Jetzt setzt Marius Halboth alles auf eine Karte, drückt aufs Gaspedal, trotz offener Fahrertür, schleift den Grenzer noch ein paar Meter mit. Sofort wird die Grenze gesichert. Sirenen machen einen ohrenbetäubenden Lärm, Trillerpfeifen mischen sich dazwischen. "Ich habe jeden Moment mit Schüssen gerechnet“, gibt der 62-Jährige heute zu. Allerdings vermutet er eher Warnschüsse in die Luft als direkt auf sein Fahrzeug. Der Unterfranke glaubt nicht, dass die Ungarn riskieren würden, sein Auto zu treffen. Er hatte den regen Reiseverkehr an der Grenze während der Sommerferien eingeplant.

Und: Marius und Tini fliehen genau an jenem Wochenende, an dem in Ungarn ein Formel 1-Rennen stattfindet, mit vielen Besuchern aus dem Ausland. "Hätten die Grenzer in die Menge geschossen und dabei einen Unbeteiligten getroffen, dann hätte dies sicher zu erheblichen diplomatischen Verwicklungen geführt", so der Münnerstädter heute.

Haarscharf der Gefahr entgangen

Große Sorge macht ihm allerdings die Schranke. "Sie musste manuell bedient werden – und das war mein Glück." Halboth kommt mit seinem Fahrzeug gerade noch durch. "Hätte sie elektrisch funktioniert, wäre sie wohl schon geschlossen gewesen." Ein paar hundert Meter weiter ist er in Österreich. Knapp eine halbe Stunde vergeht zwischen den Grenzstationen von Ungarn und Österreich, dann kommen sie heil im Westen an. "Das war natürlich Adrenalin pur", blickt Halboth zurück. Trotzdem würde er es "jederzeit wieder machen." Seine Motivation: "Abenteuerlust!" Der Nervenkitzel ließ ihn jede Gefahr vergessen und verdrängen. "Ich war mir sicher, dass die Flucht klappt", behauptet er.

Eltern bekamen Besuch von der Stasi

Tini Lehmann wohnte und arbeitete anschließend in Münnerstadt und Mellrichstadt. Wenige Tage nach der Rückkehr aus Österreich standen Mitarbeiter vom Verfassungsschutz vor ihrer Tür. Sie wollten genaueres über den Ablauf der Flucht wissen, vor allem jedoch über Tini Lehmann, ihr Leben und ihre Tätigkeiten in der DDR. Sowie ihre Beweggründe zur Flucht. Noch einmal meldeten sie sich danach nicht bei ihr. Die Thüringerin lebt heute wieder in Suhl. Ihre Mutter hatte sie vorab über ihre Fluchtpläne eingeweiht. Nicht aber den Vater. Obwohl sie zuvor noch gemeinsam eine Reise – quasi zum Abschied – nach Ost-Berlin unternahmen.

Beide würden es wieder tun

Kurz nach der Flucht bekamen ihre Eltern Besuch von der Stasi. "Das tat mir natürlich sehr leid", erklärt sie. Dennoch bedauert Tini, wie Marius Halboth, die riskante Aktion damals nicht. Noch immer bekomme sie Schweißausbrüche, wenn sie an die DDR denke. Schon wenn sie nur Süßwaren in einem Geschäft sehe, komme in ihr heute noch das Gefühl hoch, was und wie viel sie im Osten vermisste und wie sehr sie sich nach dem Westen sehnte. Später besuchte die Thüringerin einmal das Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, das heute ein Museum ist: "Da sah ich, was mir geblüht hätte, wenn die Flucht nicht geglückt wäre."