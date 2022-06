Floßfahrten abgesagt: Das Wasser fehlt

Die Floßfahrten auf der Wilden Rodach in Wallenfels im Landkreis Kronach am Samstag müssen wegen Niedrigwasser abgesagt werden. Jasmin Schmittnägel von der Touristinformation Wallenfels sagte dem Bayerischen Rundfunk, man hoffe, dass der Fluss bis zum nächsten Termin Anfang Juli wieder ausreichend Wasser führe.

Floßfahrten auf der Wilden Rodach: Termine nahezu ausgebucht

Kundinnen und Kunden, die bereits Karten für die Fahrten am Samstag gekauft hatten, können auf Termine im September ausweichen oder sich die Kosten rückerstatten lassen. Alle weiteren Termine im Sommer sind bereits ausgebucht, so Schmittnägel. Die ersten Fahrten seien sehr gut besucht gewesen. Bis zu 6.000 Gäste kämen in normalen Jahren zu den Floßfahrten nach Wallenfels, so Bürgermeister Jens Korn (CSU) im Juni 2021 gegenüber BR24.

Tradition reicht mehr als 800 Jahre zurück

Die Floß-Saison auf der Wilden Rodach hatte Mitte Mai nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder Fahrt aufgenommen. Auch vor der Corona-Pause hatte es immer wieder Probleme gegeben: In den Jahren 2019 und 2018 hatte die Hälfte der Floßfahrten wegen Niedrigwasser nicht stattfinden können.

Die Tradition der Flößer in Wallenfels reicht mehr als 800 Jahre zurück. Damals wurde Holz aus dem Frankenwald über die Rodach und weitere Flüsse zum Teil bis in die Niederlande geflößt.