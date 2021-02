Flossenbürger Eric Frenzel bei Nordischer Ski-WM am Start

Seit Donnerstag läuft in Oberstdorf die nordische Ski-Weltmeisterschaft. Am Freitag startet der Flossenbürger Olympiasieger Eric Frenzel in seinen ersten Wettkampf. Der Nordische Kombinierer springt am Vormittag von der Normalschanze, ab 16 Uhr ist dann der 10-Kilometer-Langlauf angesetzt.

Große Fangemeinde in der Oberpfalz drückt ihm die Daumen

Frenzel startet für seinen Heimatverein SSV Geyer, wohnt aber seit vielen Jahren in Flossenbürg - mit seiner Frau und den drei Kindern. Die Fangemeinde in der nördlichen Oberpfalz ist inzwischen groß: Regelmäßig standen in den vergangenen Jahren Flossenbürger bei Wettkämpfen des 32-Jährigen an der Strecke.

Dieses Mal sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer bei der WM erlaubt.

Einer der erfolgreichsten deutschen Nordischen Kombinierer

Frenzel ist dreimaliger Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und gewann von 2013 bis 2017 fünf Mal hintereinander den Gesamtweltcup. Damit ist er einer der erfolgreichsten deutschen Nordischen Kombinierer.

Seine nächsten Wettkämpfe bei der Nordischen Ski-WM stehen am Sonntag im Teamwettbewerb an, am kommenden Donnerstag dann das Springen von der Großschanze und der 10-Kilometer-Lauf sowie am Samstag in einer Woche der Teamsprint.