Flossenbürg empfängt nordische Kombinierer Frenzel und Weber

Stolze Wintersportler wurden heute von der Gemeinde Flossenbürg gewürdigt. Eric Frenzel und Terence Weber haben bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf auf dem Treppchen gestanden. Frenzel holte eine Silber-und eine Bronzemedaille, Weber gewann mit der Mannschaft Silber.

Bürgermeister "springt gedanklich mit"

Bürgermeister Thomas Meiler und Landrat Andreas Meier (beide CSU) zeigten den Stolz der Gemeinde und des Landkreises auf seine erfolgreichen Einwohner. "Bei jedem Sprung springen wir mit, bei jedem Lauf laufen wir mit", sagte Meiler. "Leere Straßen können auch eine andere Ursache haben als den Lockdown" sagte Landrat Meier im Hinblick auf die vielen Fans in der Region, die seit Jahren fleißig bei den Wettkämpfen am Fernseher mitfiebern. Dieses Mal waren keine Zuschauer bei der WM erlaubt, deshalb musste auch der Fanclub der beiden Wintersportler zu Hause mitfiebern. Auch beim Empfang waren nur die beiden Kommunalpolitiker und Pressevertreter dabei.

Mannschafts-Silber macht "überglücklich"

Eric Frenzel (32) präsentierte seine Bronze- und seine Silbermedaille und blickt auf "gute Wettkämpfe" in Oberstdorf zurück. Für Terence Weber (24) war Mannschafts-Silber die erste Medaille, die er in seiner neuen Heimat Flossenbürg präsentieren konnte.

Sie kam "recht unerwartet" gab er zu, sei aber "ne ganz coole Sache" und mache ihn "überglücklich". Beide nannten einen Empfang auch in einem sehr kleinen Kreis der Gemeinde eine Ehre und etwas Besonderes, dass ihre Leistungen auf diese Art in Flossenbürg gewürdigt würden. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch geht es für beide morgen bereits weiter zum nächsten Wettkampf nach Klingenthal.

Ruhe und Entspannung vor Olympia

Nach der Saison steht erstmal Ruhe und Entspannung in der Heimat an, bevor sich beide Spitzensportler auch in Flossenbürg auf den kommenden Olympia-Winter vorbereiten. "Da hoffe ich natürlich, dass da ein gewisser Teil Flossenbürg mit drin steckt, vielleicht 50 Prozent", ist Terence Weber zuversichtlich. Eric Frenzel wohnt bereits seit vielen Jahren mit seiner Frau und den drei Kindern im Flossenbürger Ortsteil St. Ötzen.

Die Liebe zog Weber nach Flossenbürg

Vor zwei Jahren zog auch sein Mannschaftskollege Terence Weber nach Flossenbürg. Auch ihn hat es der Liebe wegen in die Oberpfalz verschlagen. Beide trainieren im Sommer unter anderem im Skilanglaufgebiet Silberhütte oder rund um Flossenbürg. In Flossenbürg gibt es fast jedes Jahr einen Empfang mit Fans, Blasmusik und Bratwürsten. Heuer musste der Empfang aufgrund der Pandemie sehr klein ausfallen.

Eric Frenzel ist einer der erfolgreichsten nordischen Kombinierer in Deutschland und konnte im Flossenbürger Rathaus schon Olympiamedaillen, Gesamtweltcup-Trophäen und viele WM-Medaillen präsentieren.