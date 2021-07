Florian von Brunn: "Investitionen in Klimaschutz lohnen sich"

Nach der Unwetterkatastrophe in Deutschland hat Markus Söder von einem "Weckruf" gesprochen. Am Vormittag gibt der bayerische Ministerpräsident eine Regierungserklärung ab – zu den Eckpunkten der künftigen Klimaschutz-Politik in Bayern.

Im Interview mit dem radioWelt am Morgen auf Bayern 2 forderte Florian von Brunn, SPD-Landeschef und Fraktionsvorsitzender im Landtag, mehr Investitionen in den Klimaschutz. Inzwischen habe auch Söder erkannt, dass sich Investitionen in den Klimaschutz lohnten, "weil das Reparieren der Schäden nachher viel, viel teurer ist".

Von Brunn: Überflutungsgebiete freihalten und nicht bebauen

Als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe fordert Florian von Brunn außerdem, mehr Flächen als Überflutungsareale bereit zu halten. Es gehe dabei um Gebiete und Orte, wo Hochwasser nicht so häufig auftreten, so der SPD-Politiker. "Potentielle Überflutungsgebiete müssen freigehalten werden. Da muss klar durchgesetzt werden: Dort wird nicht gebaut."

