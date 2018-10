Florian von Brunn bewirbt sich um den SPD-Fraktionsvorsitz

Der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn will Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag werden. In einer Pressemitteilung schreibt von Brunn, er sei bereit, hier in der Fraktion Führungsverantwortung zu übernehmen.

Deshalb bewerbe er sich an der Fraktionsspitze. Markus Rinderspacher, der bisherige Fraktionschef, hatte gestern überraschend erklärt, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren.

Wahlergebnis zeigt: SPD braucht Neuanfang

"Wir brauchen einen personellen, inhaltlichen und organisatorischen Neuanfang. Ein Weiter-So kann und darf es nicht geben", teilte von Brunn am Morgen schriftlich mit. "Das Wahlergebnis zeigt uns, dass es wieder viel klarer werden muss, wofür die SPD in Bayern steht. ... Wir brauchen einen neuen sozialdemokratischen Aufbruch in Bayern", so von Brunn weiter.

Dabei ist noch nicht einmal klar, ob der 49-Jährige überhaupt in den Landtag einzieht. Die Listenergebnisse für die Landtagswahl werden erst im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Von Brunn war bisher kein SPD-Fraktionsvorstand

Der bisherige SPD-Fraktionsvorstand, dem von Brunn nicht angehört, trifft sich heute Vormittag im Landtag zu einer Sitzung. Am Donnerstag nächster Woche will die Landtags-SPD einen neuen Fraktionsvorstand wählen.

Die BayernSPD hat bei der Landtagswahl am Sonntag ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren: Die Sozialdemokraten kamen auf nur noch 9,7 Prozent und liegen damit hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD.