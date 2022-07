SPD eröffnet Landtagswahlkampf - mit Florian von Brunn

Eine Überraschung ist die Spitzenkandidatur von Florian von Brunn nicht gerade, weil er schon Partei und Fraktion in Bayern anführt. Aber jetzt ist die SPD die erste Partei in Bayern, die ihren Spitzenkandidaten formal nominiert hat.

Von Brunns Themen: Klimaschutz, Wohnungsnot, Gesundheitsversorgung

Der 53-Jährige hatte sich in der Vorstandssitzung um die Spitzenkandidatur beworben. Er wolle für eine soziale Politik in Bayern sorgen, sagte er. Angehen will er die Wohnungs- und Gesundheitspolitik, den Klimaschutz und die Energiewende. Als Umweltpolitiker hat er sich in seiner Fraktion seit Jahren einen Namen gemacht.

Er forderte zudem weitere Entlastungen: "Ich will soziale Politik für die Menschen in Bayern. Sie brauchen dringend weitere Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise, deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum, genauso wie eine gute Gesundheitsversorgung in Stadt und Land." Außerdem wünscht er sich, dass Bayern ein Vorbild in Sachen Energiewende wird - "im Interesse unserer Kinder".

Frühe Kandidatur muss kein Vorteil sein

Mit der frühen Aufstellung ihres Spitzenkandidaten folgt die BayernSPD dem "Modell Scholz" auf Bundesebene. Auch ihn hatte der Parteivorstand mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl vorgeschlagen.

Allerdings hat die SPD nicht immer davon profitiert, ihren Top-Kandidaten früh zu küren. Zum Beispiel der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude: Elf Monate vor der Landtagswahl 2013 hat ihn die SPD zum Spitzenkandidaten gekürt. Dann aber hat er haushoch gegen Horst Seehofer verloren. Einen Grund für dieses enttäuschende Ergebnis sah man darin, dass er zu früh ins Rennen gegangen ist.

Bisher noch magere Umfragewerte für die SPD

Wenn Florian von Brunn jedoch bayerischer Ministerpräsident werden will, müssen er und die SPD sich noch ordentlich anstrengen. Zuletzt lag die SPD in den Umfragen unter 10 Prozent, die CSU dagegen bei fast 40 Prozent.