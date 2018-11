Florian Streibl ist neuer Fraktionschef der Freien Wähler

Die Freie Wähler-Fraktion im Bayerischen Landtag hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer, Florian Streibl, folgt Hubert Aiwanger als Fraktionschef nach. Aiwanger selbst wird nach Informationen des Bayerischen Rundfunks Minister für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung in der neuen, schwarz-orangenen Landesregierung.

Deutliche Mehrheit für Streibl

Die Freie Wähler-Abgeordneten stimmten mit deutlicher Mehrheit für Streibl an ihrer Spitze. Bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen stimmten 21 Parlamentarier für den Rechtsanwalt. Streibl ist Sohn des früheren CSU-Politikers und Ministerpräsidenten Max Streibl.

Aiwanger hat Streibl vorgeschlagen

Vorgeschlagen hatte ihn Freie Wähler-Chef Aiwanger. Der lobte Streibl in höchsten Tönen: "Er kennt die Themen aus dem FF, ist zuverlässig und äußerst penibel. Penibler als ich mit Sicherheit. "

Streibl selbst sagte, er habe die letzten Tage in sich hineingehört und habe entdeckt, mit Leib und Seele Parlamentarier zu sein. Daher freue er sich, in dieser Funktion dem Landtag erhalten zu bleiben. Er sei also nicht enttäuscht, dass er in der schwarz-orangen Koalition nicht für einen Kabinettsposten vorgesehen ist.