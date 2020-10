Florian Pronold tritt nicht mehr bei Bundestagswahl an

Der niederbayerische SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Chef der bayerischen SPD, Florian Pronold, beendet seine Karriere im Deutschen Bundestag. "Seit fünf Wahlperioden vertrete ich Niederbayern im Deutschen Bundestag - fast 20 Jahre sind genug", so Pronold.

Pronold: "Innere Grenze gesetzt"

Schon vor langem habe er sich diese innere Grenze gesetzt. "Bevor ich 50 Jahre alt werde, will ich selbst nochmal etwas Neues beginnen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Umweltministerium heute in Landau an der Isar. Er werde daher nicht mehr bei der Bundestagswahl 2021 antreten.

Wechsel in politischen Ämtern ermöglichen

Es sei wichtig für ihn nicht am "Sessel zu kleben" und den Wechsel in politischen Ämtern zu ermöglichen. Pronold ist seit 2002 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rottal-Inn/Dingolfing-Landau.