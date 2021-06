Florfliege aus Stahl für oberfränkische Insektenfreundlichkeit

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) hat fünf oberfränkische Städte und Gemeinden ausgezeichnet, die auf ihrem Gebiet besondere Maßnahmen für den Insektenschutz getroffen haben. Die fünf Kommunen im Landkreis Bayreuth legten in den vergangenen beiden Jahren beispielsweise Blühwiesen auf gemeindeeigenen Flächen an, ließen in ihren Wäldern Platz für Totholz oder mähten Rasenflächen deutlich seltener als sonst.

Aktion zur Artenvielfalt: Fünf oberfränkische Regionen ausgezeichnet

Die Aktionen wurden von den beiden Landschaftspflegeverbänden "Fränkische Schweiz" und "Weidenberg und Umgebung" geplant und teilweise finanziert. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), dessen Ministerium die Aktion finanziell fördert, überreichte bei Beerhof in der Gemeinde Speichersdorf die Urkunden und jeweils eine Florfliege aus Stahl.

Florfliege sorgt für die Bestäubung von Pflanzen

Die Florfliege ist das Symbol der Aktion und steht für die Vielfalt und Bedeutung der Insekten für die Natur. Die eher unscheinbare Fliege vertilgt als Larve Blattläuse sowie Milben und bestäubt als ausgewachsenes Insekt zahllose Pflanzen. Ausgezeichnet wurden Speichersdorf, Warmensteinach, Bad Berneck, Hollfeld und Goldkronach.

2,7 Millionen Euro Fördergelder dank bayerischem Blühpakt

Die Initiative "Natürlich Bayern – insektenreiche Lebensräume" des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege DVL ist auf fünf Jahre angesetzt und unterstützt 30 Projekte der 64 bayerischen Landschaftspflegeverbände. Im Rahmen des Blühpakts Bayern der Staatsregierung gibt das Bayerische Umweltministerium rund 2,7 Millionen Euro Fördergelder dazu.