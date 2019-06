Florett-Hoffnung aus Würzburg startet bei EM

In den Disziplinen Florett, Degen und Säbel wird vom 17. Juni bis 22. Juni unter dem Motto „Made of steel“ auf der Planche in Düsseldorf um EM-Edelmetall gekämpft. Nach 2001 in Koblenz und 2010 in Leipzig findet die EM zum dritten Mal in Deutschland statt. Neben den Säbelherren um Hartung gilt Florett-Talent Leonie Ebert als heißeste Medaillenanwärterin im 24-köpfigen deutschen Aufgebot. Die mehrfache Jugend-Welt- und -Europameisterin ließ in der Weltcupsaison bereits mit einem zweiten Platz aufhorchen. Aktuell ist die 19-Jährige Sportsoldatin bei der Bundeswehr.

„Eine Medaille wäre natürlich super. Aber in erster Linie will ich das umsetzen, was wir in den letzten Wochen und Monaten trainiert haben.“ Leonie Ebert

Für eine Medaille bei großen Titelkämpfen hat es bisher noch nicht gereicht, ist aber nur eine Frage der Zeit, prophezeien ihre Trainer. Was aber noch viel wichtiger als die Medaille bei der Europameisterschaft ist: Die EM in Düsseldorf und die WM in Budapest vier Wochen später sind die wichtigsten Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Das Florett ist eine leichte Stoßwaffe mit einem Höchstgewicht von 500 Gramm. Trefffläche ist der Rumpf ohne Arme und Beine. Treffer zählen nur, wenn sie mit der Spitze gesetzt werden. Treffer, die außerhalb der gültigen Trefffläche aufkommen, unterbrechen das Gefecht, werden aber nicht gewertet.