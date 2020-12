Florentini-Schule in Gemünden gibt 2024 gymnasialen Zweig auf

Mit Enttäuschung, Trauer und auch Wut haben Schüler und Eltern auf die am Mittwoch bekanntgegebene Nachricht reagiert, dass die vor 60 Jahren gegründete Theodosius-Florentini-Schule der Kreuzschwestern in Gemünden ab dem Schuljahr 2023/24 ihr Gymnasium nicht mehr weiterführen wird. Damit reduziert sich das dortige Schulangebot auf die Realschule. Schulleiter Carsten Klafke und Schwester Petra Car, Provinzassistentin der Provinz Europa Mitte der Kreuzschwestern, haben diesen Schritt bedauert und mit rein wirtschaftlichen Gründen erklärt.

Trauer bei Schülern und Eltern in Gemünden

Vor allem die Schüler, aber auch die Eltern seien sehr traurig und würden dafür kämpfen, das Gymnasium zu erhalten. Sie haben sich ganz bewusst für diese Schule eines kirchlichen Trägers entschieden und genießen eine "Wohlfühlatmosphäre unserer Schule, die wir Lehrer auch so genießen", bestätigt Silke Hückmann. Sie unterrichtet Englisch, Französisch und Spanisch sowohl in der Realschule als auch am Gymnasium. Sie bestätigt, dass einige Schüler und Eltern planen, für den Erhalt der Schule zu kämpfen. Sie wollen Briefe an die Politik und ans Bistum schreiben und Unterschriften sammeln.

Momentan 200 Gymnasiasten an der Schule

An der Schule unterrichten derzeit 41 Lehrer. Die Realschule besuchen 300 Kinder und Jugendliche von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe. Aktuell besuchen 200 Gymnasiasten die Florentini-Schule von der fünften bis zur zwölften Klasse. Bis auf zwei kleine achte Klassen ist der jeweilige Jahrgang am Gymnasium einstufig. Bereits ab nächstes Jahr werden im gymnasialen Zweig keine Fünftklässler mehr aufgenommen. Die jetzigen Neuntklässler können damit noch 2024 ihr Abitur ablegen. Die jetzigen Achtklässler dürfen zumindest den sozialwissenschaftlichen Zweig abschließen und müssen dann in die Oberstufe eines anderen Gymnasiums wechseln. Auch die Unterstufler können die Schule bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 besuchen.

Kooperation mit staatlichen Schulen scheiterte

Bereits im Jahr 2012 gab es Überlegungen, mit der staatlichen Realschule und dem Gymnasium zu kooperieren, doch die Pläne scheiterten. Mit finanzieller Unterstützung der Diözese in den letzten fünf Jahren öffnete sich das ehemalige Mädchenbildungswerk in Gemünden 2015 auch für Jungen. Mit der Aufnahme von Jungen wurde die Einrichtung in Theodosius-Florentini-Schule umbenannt.

Geringere finanzielle Unterstützung durch das Bistum

Jetzt fehlt der Schule diese finanzielle Unterstützung durch das Bistum. Der kaufmännische Leiter des Klosters Marco Ruck spricht von einem fehlenden mittleren sechsstelligen Betrag. Mit der künftigen Konzentration auf die Realschule sieht er eine gute Chance, die Schule auch wirtschaftlich weiterzuführen. Das Realschul-System sei weniger aufwändig zu finanzieren als ein Gymnasium.

Hintergrund

Nach dem Bau des Klosters 1958 und darauffolgend des Schul- und Internatsgebäudes konnten ab September 1960 die ersten Schülerinnen in Gemünden unterrichtet werden. Später wurde noch das Seminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen, die spätere Fachakademie für Sozialpädagogik, aufgebaut und 1965 das Gymnasium, für das sich unter anderem der damalige Bischof von Würzburg, Kardinal Julius Döpfner, einsetzte. Das Internat am Mädchenbildungswerk beherbergte in der Spitze 250 Mädchen. Ab 1984 konnten die Schülerinnen auch das Betreuungsangebot am Nachmittag, das Tagesheim, nutzen. Die Fachakademie wurde 2008 geschlossen und 2018 das Internat.