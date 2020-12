Florentini-Gymnasium: SMV startet Petition an Bischof

Mit einer Petition will die Schülermitverwaltung (SMV) der Florentinischule in Gemünden den gymnasialen Zweig der einzigen kirchlichen Schule im Landkreis Main-Spessart retten. Dieser soll zum Ende des Schuljahres 2023/2024 geschlossen werden. Nur die Realschule soll weiter existieren.

Bisher 500 Unterschriften gesammelt

Die SMV richtet sich mit der Petition an Bischof Franz Jung und an den Schulreferenten des Bistums Würzburg, Jürgen Engel. Bisher sind bereits über 500 Unterschriften zusammengekommen. Zusammen mit einem Brief werden die Unterschriften noch in dieser Woche an das Bistum verschickt.

Schüler vom Rückzug des Bistums enttäuscht

In ihrem Brief schreibt die SMV, dass die Schulfamilie ohne Vorwarnung darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, dass der gymnasiale Zweig nicht weitergeführt werde und die aktuelle fünfte bis einschließlich achte Klasse ihr Abitur nicht mehr an der Florentischule absolvieren könne. Dass die einzige kirchliche Schule im Landkreis nicht mehr vom Bistum Würzburg unterstützt wird, sei für alle ein Schock gewesen. Durch die Abschaffung des gymnasialen Zweigs werde nicht nur das Tor zum Gymnasium geschlossen, sondern auch das Tor zwischen Kirche und Jugend, das immer weit geöffnet sein sollte – gerade in einer Zeit, in der viele Kirchenaustritte zu verzeichnen seien.