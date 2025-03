Flohmarkt im Livestream: Unterwegs mit einem Trödel-Influencer

7.00 Uhr in der Früh an einem Samstag. Es ist ein grauer, kalter Morgen. Mit seiner neongrünen Wollmütze fällt Jonas Steinbeißer auf, während er über den Großparkplatz beim Nürnberger Flughafen schlendert. Heute ist hier Flohmarkt, jeden Samstag findet der statt. Mit routiniertem Blick bewegt er sich von Stand zu Stand, vorbei an gebrauchten Fernsehern, aufgestapelten Werkzeugen und mehreren Kabelhaufen.

Mit dem Livestream über den Flohmarkt

Um seine Brust hat er eine Kamera geschnallt, ein seltsamer Anblick. Aber diese Kamera ist so wichtig für Jonas Steinbeißer wie die Schuhe an seinen Füßen: Der 29-jährige Coburger ist Flohmarkt-Influencer. Er kauft günstig auf Flohmärkten ein und will die Sachen teurer weiterverkaufen. Reselling heißt das. Seine Steifzüge streamt er live im Internet – seine Fans schauen ihm dabei zu. "Ich bin immer live auf dem Flohmarkt und nehme dann sozusagen meine Community immer mit. Und die erzählen mir ab und an, was ich mitnehmen kann und was ich liegen lassen sollte", erzählt er im BR24-Interview.

An einem der ersten Stände hat er etwas Interessantes entdeckt: Fünf Bücher einer bekannten Fantasy-Reihe, in einer Spezial-Edition. 70 Euro will der Verkäufer dafür – nach ein bisschen Handeln bezahlt Jonas Steinbeißer letztendlich 50 Euro. Wert sind die Bücher deutlich mehr. Der erste Fang des Tages.

Jedes Wochenende unterwegs

Zufall ist das nicht: Jonas Steinbeißer ist seit sechs Jahren regelmäßig auf Flohmärkten unterwegs. Mehr als 200 sind es pro Jahr, erzählt er. Dafür ist er jedes Wochenende auf Achse, ohne Ausnahme. "Im Sommer kommen halt viele Reseller, Resellerinnen mit dazu, die halt im Winter dann keine Lust mehr haben. Also es ist schon ziemlich anstrengend, es steckt auch Arbeit dahinter. Das ist jetzt nicht einfach so, dass man von jetzt auf gleich reich wird", sagt er.

Zehntausende Follower

Was er auf den Flohmärkten findet, verkauft Jonas Steinbeißer. In seinen Videos auf YouTube fasst er seine Funde zusammen, stellt Einkaufspreis und Verkaufserlös nebeneinander. Mit dieser Art von Content hat er über die Jahre eine große Anzahl von Followern angesammelt. Seinen Kanal auf YouTube haben derzeit mehr als 21.000 Menschen abonniert. Damit ist er einer der größeren Reselling-YouTuber in Deutschland.

Nischenwissen kann sich auszahlen

Geld lässt sich mit Reselling auf jeden Fall verdienen. Nötig sind dafür jedoch Engagement und auch Wissen darüber, welche Waren sich am besten wiederverkaufen lassen. Videospiele sind auf Flohmärkten besonders begehrt und lukrativ, weshalb sie in der Regel auch schnell weg sind. Jonas Steinbeißer rät, sich zusätzlich zu solchen gehypten Produkten auch noch ein paar Nischen auszusuchen, in denen man sich sehr gut auskennt.

Er selbst hat sich etwa auf alte Brettspiele und Tassen spezialisiert – und fährt damit gut. "Im Endeffekt habe ich durch Flohmarktsachen jetzt definitiv, seitdem ich angefangen habe, einen guten sechsstelligen Betrag verdient", erzählt er. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht, verkauft Neuwaren, hat einen Verkaufsautomaten und lebt ausschließlich davon.

An diesem Tag besucht Jonas Steinbeißer nur zwei Flohmärkte. Hat sich das gelohnt? "Ich glaub, ich hab so um die 70, 80 Euro ausgegeben – und ich schätze mal, dass ich so 200, 300 Euro damit mache."