Flixbus betont nach Unfällen Sicherheit seiner Busse

Der Fernbusbetreiber Flixbus hat die Sicherheitsbestrebungen des Münchner Unternehmens bekräftigt. Ein Sprecher sagte wörtlich, "die Sicherheit unserer Fahrgäste und natürlich auch der Fahrer selbst hat bei uns höchste Priorität" . Der Sprecher betonte, dass die etwa 7.000 Busfahrer, die für Flixbus am Steuer sitzen, Aushängeschild der Firma seien - es sei deshalb "essenziell", dass sie den Standards entsprächen.

Hierfür erhielten sie eine "umfangreiche Ausbildung" zu Beginn ihrer Tätigkeit. Der Flixbus-Sprecher sagte, die Sicherheitsausstattung der Busse gehe "weit über die geforderten Standards hinaus". Fernbusse zählten zudem nach wie vor zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt.

Autofahrerclub nennt Fernbusse "sehr sichere Verkehrsmittel"

Ein Sprecher des Autofahrerclubs ADAC bestätigt die Aussagen der Flixbusbetreiber. "Fernbusse sind ein sehr sicheres Verkehrsmittel", so ein Sprecher des in München ansässigen Verkehrsclubs am Mittwoch. Das Risiko, in einem Reisebus zu verunglücken, sei deutlich geringer als im eigenen Auto. Doch wenn die Zahl der Fahrten steige, steige auch die der Unfälle.

Der ADAC-Sprecher mahnte Fahrgäste von Fernbussen, sich während der Reise anzuschnallen. Auch im Bus sei dies Pflicht. Außerdem sei es ratsam, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen - ähnlich wie bei einer Flugreise.

Die jüngsten Unfälle von Flixbussen sind aus der vergangenen Nacht

Gleich zwei Reisebusse, die für das Unternehmen Flixbus unterwegs waren, sind in der Nacht nicht ans Ziel gekommen. Auf der Autobahn 5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe fuhr ein Flixbus auf einen Lkw auf, sieben Menschen wurden dabei verletzt. Ein weiterer Flixbus fing auf der Autobahn 1 am Bremer Kreuz Feuer, dabei kam kein Mensch zu Schaden.

Bei dem Unfall auf der A5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe seien drei Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Schwerverletzter musste demnach von der Feuerwehr aus dem Bus befreit werden. In Lebensgefahr war er nach ersten Informationen nicht. Außerdem seien drei Menschen mittelschwer und und eine Person leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Unterwegs von München nach Amsterdam

Die Feuerwehr brachte die übrigen 39 Insassen des Busses, der laut Flixbus von München in Richtung Amsterdam unterwegs war, in eine Halle nach Weingarten, wo sie zunächst betreut und später von einem Ersatzbus abgeholt werden sollten. Die A5 war auf Höhe der Unfallstelle in Richtung Nord am Morgen noch vollgesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst nicht absehbar, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei traf den Fahrer des Busses keine Schuld am Unfall. Demnach hatte der Lastwagen auf einen Parkplatz fahren wollen. Dann aber merkte der Fahrer, dass er wegen eines ungünstig geparkten Lkw nicht einfahren konnte und zog zurück auf den rechten Fahrstreifen, wo ihm der Reisebus nicht mehr ausweichen konnte.

Feuer im Motorraum

Keine Verletzten gab es bei einem zweiten Zwischenfall in der Nacht. Ein Reisebus, der von Bremen nach Hamburg fahren sollte, musste nach nur wenigen Kilometern am Bremer Kreuz auf der A1 halten. Die Busfahrerin hatte mehrere aufblinkende Warnleuchten bemerkt und war daraufhin an den Straßenrand gefahren. Zum Glück der Fahrgäste: Denn als sie den Bus von Außen kontrollierte, fiel ihr ein Feuer im Motorraum auf. Sie evakuierte den Bus, noch bevor das Feuer in den Innenraum vordrang. Alle 26 Insassen blieben deshalb unverletzt.

Eine Tote bei Flixbus-Unfall am 19. Mai

Flixbus kündigte an, den Brand in Zusammenarbeit mit den Behörden zu untersuchen und bedauerte beide Vorfälle in einer Stellungnahme. Erst am 19. Mai war ein Bus des Unternehmens auf der A9 nahe Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung umgekippt. Eine Frau kam bei dem Unfall ums Leben, neun Fahrgäste wurden schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Diskussionen über Lenkzeiten im Fernbusverkehr

Bei Fernbus-Fahrten in Deutschland gilt grundsätzlich: Spätestens nach viereinhalb Stunden Fahrtzeit ist eine 45-minütige Pause für den Fahrer vorgeschrieben.

Um sicherzustellen, dass die Fahrer tatsächlich ausgeruht hinter dem Steuer sitzen, werde die Einhaltung dieser Lenk- und Ruhezeiten regelmäßig von Flixbus kontrolliert, teilt das Unternehmen dem Bayerischen Rundfunk in einer schriftlichen Stellungnahme nach dem Unfall vom 19. Mai mit.

Starker Konkurrenzkampf im Fernbusverkehr

Die Gewerkschaft Verdi Bayern hält dagegen: Tatsächlich sei das Tricksen bei Ruhezeiten zwar nicht mehr so einfach wie früher, aber mit entsprechenden Geräten durchaus immer noch möglich, sagt Hans Sterr, Pressesprecher von Verdi Bayern.

Im starken Konkurrenzkampf der Fernbusunternehmen auf dem deutschen Markt sieht Sterr grundsätzlich ein Problem für die Sicherheit: Durch den Anspruch, möglichst schnell und kostengünstig von A nach B zu kommen, herrsche großer Druck auf die Unternehmen und besonders auf deren Fahrer. Die sind bei Flixbus übrigens nicht direkt angestellt, sondern bei Subunternehmen.