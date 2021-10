Fliesen, Schilder, Schlüssel: Ausverkauf im Volksbad Nürnberg

Im ehemaligen Kesselhaus stapeln sich Kisten mit alten Fliesen. Sie waren einst als Ersatz eingelagert worden, sollte im Schwimmbad einmal eine Fliese kaputtgehen. Nun werden die leicht eingestaubten Kacheln nicht mehr gebraucht, und Souvenir-Jäger wühlen sich durch die Keramik-Schätze. Vor Beginn der Sanierung haben Volksbad-Fans ein letztes Mal die Möglichkeit, in dem Jugendstilbau die Schönheit des Verfalls zu erkunden.

Interesse vor dem Umbau ist groß

Der Andrang ist groß. "Es sind ganz viele Menschen dabei, die hier einmal Schwimmen gelernt haben", sagt Joachim Lächele. Der Leiter des städtischen Betriebs NürnbergBad plant den Umbau. Das Interesse der Nürnbergerinnen und Nürnberger lässt ihn hoffen, dass das Projekt ein Erfolg werden kann – und das neue Volksbad nach der Sanierung gut besucht wird.

Kein Käufer für Jugendstil-Perle

Das war nicht immer so. In den 1990er-Jahren ging die Zahl der Besucher zurück. Das Bad, das im Jahr 1914 eröffnet wurde, hätte für viel Geld saniert werden müssen. Doch in den städtischen Kassen herrschte damals Ebbe. Deshalb wurde beschlossen, die Becken trocken zu legen und das Bad zu schließen. Vergeblich suchte die Stadt einen Käufer für die denkmalgeschützte Jugendstil-Perle. Auch alle Versuche, das trockengelegte Volksbad als Event-Halle oder Museum zu nutzen, scheiterten.

Viele Nürnberger lieben "ihr" Volksbad

Den Bau verfallen zu lassen, geht nicht. Zum einen ist da der Denkmalschutz. Zum anderen die emotionale Verbindung vieler Nürnbergerinnen und Nürnberger zu ihrem Volksbad. Deshalb soll das Bad nun wieder zum Bad werden. Bäder-Chef Lächele erzählt von einem Paar, das sich hier vor 60 Jahren kennengerlernt hat. "Der Mann hat hier seine Frau beim Schwimmen aufgerissen", sagt Lächele. "Und die beiden sind jetzt schon seit 57 Jahren verheiratet. Sie sind heute mit einem Glas Sekt hergekommen und haben sich nochmal umgeschaut."

Alte Technik bleibt als Dekoration im Volksbad

Viele nutzen die Möglichkeit, sich ein Erinnerungsstück zu kaufen. Renner sind nicht nur die alten Fliesen. Auch Büromaterial, Armaturen und Schilder sind gefragte Souvenirs. Der Erlös aus dem Verkauf geht an einen guten Zweck. Bis zum Frühjahr sollen die Abrissarbeiten im Inneren fertig sein. Doch nicht alles kommt raus. Die alten Technikanlagen im Kesselhaus bleiben als Dekoration. "Der Charme des Volksbads muss ja erhalten werden", sagt Bäder-Chef Lächele. Auch wenn das Bad künftig technisch auf dem neuesten Stand sein wird. "Es wird ein tolles altes Jugendstilbad sein, in dem man die modernen Elemente erleben kann", erläutert Lächele.

Volksbad-Umbau soll 55 Millionen Euro kosten

Wellness-Schwimmen im Jugendstil-Ambiente ist das eine. Außerdem wird es im Volksbad auch Schwimmunterricht für Schulen geben. Denn in Nürnberg fehlen die dafür notwendigen Hallenbäder. Rund 55 Millionen Euro hat die Stadt Nürnberg für den Umbau des Volksbads eingeplant. Die städtischen Kassen sind zwar auch heute – wie in den 1990er Jahren – wieder leer. Aber es gibt Zuschüsse vom Freistaat und vom Bund. So günstig, sagten die Stadträte, wird es nie wieder, das Bad zu reaktivieren. Und beschlossen die Sanierung des Volksbads. Wenn alles gut läuft, soll die Eröffnung Ende des Jahres 2024 sein, verspricht Bäder-Chef Lächele.