Fliegerhorst Penzing: Was kommt nach der Bundeswehr?

Die Transall, der Transportflieger der Bundeswehr, hat zu Penzing gehört wie die Alpen zu Bayern. Das eine ohne das andere – kaum vorstellbar. Aber: Seit vergangenem Herbst ist die Transall in Penzing Geschichte – und mit ihr auch die dort stationierten Einheiten der Luftwaffe. Auf dem Gelände vor den Toren Landsbergs herrscht kein reges Treiben mehr, es hebt kein Flieger mehr ab – die Bundeswehr will den Standort zum Ende des Jahres 2019 komplett aufgeben. Die Gemeinde Penzing überlegt schon intensiv, was sie aus dem Fliegerhorst machen könnte.

Hin und Her um den Fliegerhorst Penzing

Es wird ein spannendes Jahr für Penzing und Bürgermeister Johannes Erhard. Das weiß er jetzt schon. Denn: Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundeswehr sagt, sie will den Fliegerhorst hergeben. "2003 wurde beschlossen, dass die Transall außer Betrieb gesetzt werden soll. 2007-2008. Dann wurde das verschoben auf 2011. Von 2011 auf 2014, auf 2017. Von 2017 auf 2022, wieder zurück auf 2019 – und da stehen wir jetzt", sagt Erhard.

Geschenk und Verpflichtung

Mit Ablauf des 31.12.2019 soll das Gelände von der Bundeswehr offiziell entwidmet werden. Wenn nicht vorher noch anders entschieden wird, und es plötzlich am 31.12. um 23 Uhr 55 heißt: Das Gelände wird doch nicht hergegeben.

"Ein Geschenk, weil man die Fläche hat und entwickeln kann. Das ist aber auch schon wieder die Belastung. Die Frage ist, was wie wo? Und mit dem Konversionsschließzeitpunkt ist die Situation immer noch mit einem Fragezeichen versehen." Johannes Erhard, Bürgermeister Penzing

Trotzdem plant Bürgermeister Erhard jetzt schon, wie das riesige Gelände ab 2020 genutzt werden könnte – immerhin 275 Hektar. Das Gemeindegebiet von Penzing umfasst Stand heute 250 Hektar.

"Wir wollen das Gelände nahtlos nutzen, damit der Standort nicht verkommt. Es wächst ja sehr schnell das Gras überall raus. Dass wir auch die Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind – eine ganze Menge – dass wir die möglichst schnell wieder schaffen können. Deshalb tun wir jetzt so, als ob dieser Standort jetzt feststeht – hoffentlich. Dann können wir das, was wir jetzt gemacht haben, auch anwenden." Johannes Erhard, Bürgermeister Penzing

Gemeinde lässt Standortgutachten erstellen

Die Gemeinde war also nicht untätig und ließ in den vergangenen Monaten ein Standortgutachten erstellen. Joachim Vossen, Leiter des Instituts für Stadt- und Regionalmanagement, hat bereits Erfahrung mit der Konversation des Standortes Fürstenfeldbruck.

"Die Vorgaben waren, dass das Gelände vielfältig in der Nutzung sein sollte, in verschiedenen Funktionen, angefangen von Wohnen, über wirtschaftliche Funktionen, Arbeitsplätze, Naherholung." Joachim Vossen, Leiter des Instituts für Stadt- und Regionalmanagement

Penzing braucht Investoren

Drei Investoren hat Vossen auch bereits gefunden, die das Konzept mittragen wollen – und auch solange warten wollen, bis die Bundeswehr das Gelände freigibt. Das Gutachten plant mit drei Investoren aus der freien Wirtschaft, die dort Wohnungen bauen, ein Gewerbegebiet und ein Forschungszentrum errichten sollen. Möglich sei auch ein Zweckverband, zum Beispiel mit dem Freistaat und den Nachbargemeinden als Partner, heißt es im Rathaus.

Viele Fragen noch offen

Geldgeber braucht Penzing. Alleine kann die Gemeinde das Projekt nicht stemmen. Gleichgültig ob die Investoren nun aus der Wirtschaft kommen oder ob es andere Städte und Gemeinden sind. Der Bund jedenfalls schenkt die Fläche nicht her.

Dazu kommt noch, dass die Fläche nicht frei von Altlasten ist. Das ist somit eine der wenigen Tatsachen, die heute feststehen. Zu klären gibt es somit noch genug: Was das Gelände wirklich kosten wird, wer wie viel davon kauft, wie die Nachbargemeinden mitziehen.

"Da gibt es die berühmte Frage der Gewerbesteuereinnahmen und die Lohnsteuer-/Einkommensteueranteile. Wer hat denn welche Straße dann zu bauen, über welches Gelände ist zu bauen, wer baut die sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.? Da gibt’s so viel kleinteilige Ansprüche, oder Begehrlichkeiten. Das wird eine Sauarbeit!" Johannes Erhard, Bürgermeister Penzing

Die Details müssen nun im Laufe des Jahres geklärt werden, um bestenfalls in einem Jahr, am 2. Januar 2020, das Gelände vom Bund abzukaufen.