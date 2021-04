Fliegerhorst Penzing ist Schnelltest-Lager für ganz Bayern

Etwa 1.000 Paletten mit Corona-Tests gehen wöchentlich von Penzing aus an alle bayerischen Kreisverwaltungsbehörden – im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Möglich machen das Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks, nicht nur aus dem Landkreis Landsberg, sondern bayernweit aus 111 Ortsverbänden.

Alle Tests müssen überprüft werden

In den riesigen Hallen am Fliegerhorst Penzing herrscht momentan reger Betrieb. Alles steht voller Kartons, Stapler fahren hin und her. Die Selbst- und Schnelltests, die ankommen, müssen genau kontrolliert werden. Passt die Chargennummer nicht oder ist die Verpackung kaputt oder feucht geworden, werden die Tests reklamiert.

160 Lkw pro Woche: Schulen bereits beliefert

Die Anlieferung läuft auf Hochtouren. Alle Tests, die ab Montag in den Schulen gebraucht werden, wurden bereits ausgeliefert. Bis zu 160 Lkws verteilen die Tests pro Woche im Freistaat. Um das hohe Pensum auch weiterhin bewältigen zu können, gelten für die THW-Teams am Fliegerhorst strenge Hygieneschutzmaßnahmen. Gearbeitet wird in zwei Schichten, damit die Verteilung der Corona-Tests weiterhin gewährleistet ist.