Fliegerbome in Nürnberg erfolgreich entschärft

Aufatmen im Nürnberger Süden: Die Fliegerbombe im Stadtteil Lichtenreuth konnte erfolgreich entschärft werden. Das teilte die Stadt Nürnberg soeben mit. Sie wird nun verladen und abtransportiert. Gegen 17.45 Uhr hat Sprengmeister Michael Weiß begonnen, die 125 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen. Eigentlich sollte sie bis 18.30 Uhr entschärft sein. Dann haben sich die Arbeiten doch hingezogen. Wie schon bei früheren Bombenentschärfungen hatte die Feuerwehr Nürnberg um den Fundort einen Schutzwall aus Containern gebaut, die mit Wasser befüllt wurden.

Anwohner mussten evakuiert werden

Zuvor hat Weiß einen Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Innerhalb des Radius lagen ein Wohngebäude in der Ingolstädter Straße und eine Kleingartenanlage in Hasenbuck. Die Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten die Wartezeit in zwei Krankentransportwagen überbrücken. Unter den betroffenen Personen ist laut Angaben der Stadt niemand an Covid-19 erkrankt. Rund zehn Firmen im Umfeld des Fundorts mussten frühzeitig schließen, 120 Beschäftigte haben ihren Arbeitsplatz vorzeitig verlassen müssen.

Nicht die erste Bombe in Lichtenreuth

Während der Entschärfung kam es zu Verkehrsbehinderungen. So konnte die Linie U1 und U11 in dem betroffenen Bereich nicht fahren. Am Dienstagmittag wurde im Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth einmal mehr eine Fliegerbombe gefunden. Bauarbeiter haben die 125 Kilogramm schwere Bombe auf einer Baustelle an der Brunecker Straße entdeckt. Nach Aussagen des Sprengmeisters handelt es sich um eine mittelgroße Bombe.