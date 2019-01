Fliegerbombenfund in Regensburg: Die Entschärfung beginnt

Im Regensburger Südwesten ist am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle an der Ecke Dr. Gessler-Straße/Friedrich-Ebert-Straße eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Sprengmeister ist vor Ort, die Bombe wird in diesen Minuten entschärft.

Auch Schulen im Sperrradius

Laut Polizei mussten alle Gebäude im Umkreis von 300 Metern evakuiert werden. Rund 2.200 Menschen in diesem Bereich mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Hilfe für ältere Menschen gab es vom Malteser Hilfsdienst. Die Stadt Regensburg hatte ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr führte die Evakuierung mit Hilfe der Polizei durch.

Von der Evakuierung betroffen waren auch die Swiss International School, die Grundschule Königswiesen, der Kindergarten St. Paul, das Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße, das Wohnheim Friedrich-Ebert-Straße, das Dr.-Gessler-Heim sowie das Dr.-Johann-Hiltner-Heim. Bürger und Bewohner können sich während der Entschärfung in die Turnhalle des Von-Müller-Gymnasiums begeben.

Die Buslinien 4, 7 und 10 werden umgeleitet, so eine Sprecherin des Regensburger Verkehrsverbunds.

Fliegerbombe hat intakten Zünder

Die amerikanische Bombe hat eine Sprengladung von 120 Kilogramm und verfügt über einen intakten Zünder. Während der Entschärfung wird es in der Umgebung auch Straßensperren geben.