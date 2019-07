Fliegerbombe Wöhrder See - rund 2.500 Einwohner werden evakuiert

Die Pläne und Straßenverzeichnisse zum Evakuierungsgebiet hat die Stadt Nürnberg im Internet veröffentlicht. Ab 15 Uhr beginnt die Evakuierung der 2.474 Anwohner. Aktuell sind 275 Einsatzkräfte vor Ort.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Alle ortskundigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in der Evakuierungszeit, die um 15 Uhr beginnt, den Evakuierungsbereich möglichst großräumig zu umfahren. Beeinträchtigungen gibt es auch im Bahnverkehr. Die Regionalbahnstrecke in Richtung Lauf rechts der Pegnitz/ Hersbruck wird ab 16.30 Uhr gesperrt. Die Bahnstrecke Cheruskerstraße (S-Bahn und IC nach München) bleibt geöffnet. Die S-Bahnstrecke Lauf links der Pegnitz/ Hersbruck ist nicht von der Sperrung betroffen.

Flughafen auch betroffen

Ein Flug des Nürnberger Albrecht-Dürer-Flughafens, der über das Sperrgebiet fliegen würde, musste vom Flughafen Nürnberg abgesagt werden. Die Stadt Nürnberg hat ein Bürgertelefon mit der Rufnummer 09 11 - 64 37 58 88 eingerichtet. Es bleibt durchgehend bis nach der Entschärfung der Bombe im Wöhrder See geschaltet.

Kinderzentrum Ostendstraße 125 wird evakuiert

IM Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen muss auch das inklusive Kinderzentrum in der Ostendstraße 125 geräumt werden. Kinder, die bis 15 Uhr nicht abgeholt wurden, werden anschließend in das inklusive Kinderzentrum in der Marthastraße 31 gebracht. Die Kinder werden dort betreut bis sie abgeholt werden.