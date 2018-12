Fliegerbombe von München-Freimann: Evakuierung ab 8.30 Uhr

Die Bombe in München-Freimann, die heute ab 11 Uhr entschärft werden soll, war gestern Abend gefunden worden. Einige Stunden vorher, am Dienstagmittag, war auch in München-Schwabing in der Infantriestraße eine US-Fliegerbombe aufgetaucht. Diese wurde am Abend ohne Zwischenfälle entschärft. Der Weihnachtsmarkt am Leonrodplatz wurde deshalb gestern vorzeitig geschlossen, die Schwere-Reiter-Straße gesperrt.

Sperrzone um Fundort der Fliegerbombe in München-Freimann

Auch bei der Fliegerbombe in Freimann gibt es eine Sperrzone, allerdings liegt die 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Wiese am Rand eines Wohngebiets, so dass keine Durchgangsstraße in der Nähe betroffen ist.