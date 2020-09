Fliegerbombe Traunstein: Wohnungen und Häuser evakuiert

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe mussten am Freitagmorgen mehr als 1.100 Menschen ihre Wohnungen in Traunstein verlassen. Wie die Stadt mitteilte, mussten Häuser im Umkreis von 300 Metern um den Fundort an der Chiemseestraße 25 bis 8.00 Uhr geräumt werden. Für alle, die keine Unterkunft haben, steht die Turnhalle der Ludwig-Thoma-Grundschule bereit.

Sperrzone um den Fundort – auch Bahn betroffen

Nach der Evakuierung kontrolliert die Polizei nochmals die Umgebung, bevor die 130 Kilogramm schwere Bombe dann im Laufe des Vormittags entschärft wird. Da die Bombe unweit der Bahnlinie München – Salzburg gefunden wurde, wird unmittelbar vor der Entschärfung auch der Zugverkehr eingestellt. Dadurch wird es im Bahnverkehr zu Behinderungen kommen.

Sandhaufen sicherte Bombe in der Nacht

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag auf einer Baustelle an der Chiemseestraße 25 gefunden worden. Die Polizei hatte den Fundort in der Nacht bewacht. Zur Sicherung wurde über Nacht Sand über die Bombe geschüttet.

