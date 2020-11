Fliegerbombe sorgt für Sperrung der A96

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Kanalbauarbeiten entdeckt worden. Sie liegt in unmittelbarer Nähe des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. Laut Polizei soll sie am Vormittag um 11 Uhr entschärft werden. Schon ab 10 Uhr wird deshalb die Autobahn A96 in Höhe der Ausfahrt Gilching aus Sicherheitsgründen kurzzeitig gesperrt.

Gebäude werden evakuiert

In Oberpfaffenhofen werden im Umkreis von 500 Metern ab 8 Uhr Gebäude evakuiert. Betroffen sind mehrere Hundert Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen sowie Anwohner von drei Straßen.

Autobahn Sperrung

Wegen der Sperrung der A96 zwischen den Anschlussstellen Gilching/Oberpfaffenhofen und Gilching/Argelsried wird der Verkehr Richtung München bei der Ausfahrt Oberpfaffenhofen und der Verkehr in Richtung Lindau bei der Ausfahrt Argelsried abgeleitet. Mit erheblichen Behinderungen im Bereich Gilching und Weßling ist zu rechnen.

