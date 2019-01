Fliegerbombe Regensburg: Entschärfung erst morgen

Anwohner können über Nacht in ihre Wohnungen zurück

Die Bombe werde jetzt gesichert, die Anwohner können über Nacht wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurück, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Freitag soll jedoch ein weiterer Versuch unternommen werden, die Bombe zu entschärfen. Ab 13.30 Uhr muss deshalb erneut evakuiert werden, die Entschärfung ist für 15.30 Uhr geplant. Die Notunterkunft in der Turnhalle des Von-Müller-Gymnasiums wird wieder für Anwohner zur Verfügung gestellt.

Gebäude müssen geräumt werden

Von der Evakuierung - mit einem Radius von 300 Metern - sind die Swiss International School, die Grundschule Königswiesen, der Kindergarten St. Paul, das Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße, das Wohnheim Friedrich-Ebert-Straße, das Dr.-Gessler-Heim sowie das Dr.-Johann-Hiltner-Heim betroffen.

Die amerikanische Bombe hatte eine Sprengladung von 120 Kilogramm und verfügt über einen intakten Zünder.