Fliegerbombe in Würzburger Dürrbachau gefunden

Im Würzburger Stadtteil Dürrbachau ist am Donnerstagabend eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten auf einem Betriebsgelände in der Friedrich-König-Straße freigelegt. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, wird der Blindgänger am Freitag ab etwa 15 Uhr entschärft. Dafür wird der Bereich in einem Radius von circa 500 Metern ab 14 Uhr evakuiert.

Entschärfung sorgt für Straßensperrungen

Außerdem werden die Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg, die Bundesstraße 27 und weitere Straßen gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst geht davon aus, dass die Entschärfung circa zwei Stunden dauern wird. Vor allem Pendler müssen sich am Nachmittag auf Sperrungen einstellen. Die Friedrich-König-Straße verläuft parallel zur Bundesstraße 27 – zwischen dem Main und Bahngleisen. Erst vor zwei Tagen ist eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten in München explodiert.