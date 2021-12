Fliegerbombe in Würzburg: Entschärfung wird vorbereitet

Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände des Druckmaschinen-Herstellers Koenig & Bauer in Würzburg hatte ein Baggerfahrer am Donnerstagabend eine amerikanische Fliegerbombe gefunden – circa 220 Kilo schwer. Aktuell laufen im Stadtteil Dürrbachau die Vorbereitungen für Entschärfung und Evakuierung.

Evakuierung: Aufenthaltsort für Betroffene eingerichtet

Wie die Einsatzzentrale mitteilt, wird der Bereich in einem Radius von etwa 500 Metern um den Fundort ab 13 Uhr evakuiert. Betroffen sind etwa 250 Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen müssen. Insgesamt sind knapp 500 Menschen betroffen, auch ein Teil der BewohnerInnen der Gemeinschaftsunterkunft. Hier kann allerdings auf dem Gelände für eine sichere Verlegung gesorgt werden. Für die weiteren betroffenen Haushalte, die bis zur erfolgreichen Entschärfung, die etwa gegen 17.00 Uhr erfolgt sein soll, nicht privat unterkommen, steht ein Notquartier zur Verfügung. Dies ist die Dürrbachtalhalle in Oberdürrbach.

Um eine Kontaktnachverfolgung wegen Corona zu ermöglichen, müssen sich die Bürger dort registrieren. Wer zum Beispiel einen Transport zur Dürrbachtalhalle benötigt, kann sich bei einem Hilfetelefon unter der Nummer 0931/30906600 melden.

Entschärfung dauert circa zwei Stunden

Auch Koenig & Bauer beginnt um 13.00 Uhr mit der Evakuierung des Werksgeländes. Die Gemeinde Zell am Main auf der gegenüberliegenden Mainseite ist nicht von der Evakuierung betroffen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Entschärfung etwa zwei Stunden dauern wird. Für diese Zeit werden auch die Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg, die Bundesstraße 27 und weitere Straßen gesperrt.

Zwischen einer Sammelstelle in der Rothofstraße an der Eisenbahnbrücke und der Dürrbachtalhalle werden Fahrzeuge der Hilfsdienste zwischen 13.00 und 14.00 Uhr pendeln. Während die Zahl der direkt von der Evakuierung Betroffenen für das Stadtgebiet überschaubar ist, rechnen Stadt und Polizei mit massiven Auswirkungen auf den Verkehr. So werden ab 14.40 Uhr sowohl die B27 als auch der Zugverkehr bis zur offiziellen Entwarnung gesperrt. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren beziehungsweise Verständnis für die Ausnahmesituation zu zeigen. Erst vor zwei Tagen ist eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten in München explodiert.