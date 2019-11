Fliegerbombe in Straubing: Evakuierung läuft

Anonymer Drohanruf an Technischer Berufsschule Straubing

Erst am Mittwoch mussten rund 400 Schüler der Technischen Berufsschule in Straubing in Sicherheit gebracht werden. Ein anonymer Anrufer teilte mit, dass eine Bombe in der Schule platziert sei. Nach einer mehrstündigen Suche konnten Polizisten mit ihren Sprengstoffhunden jedoch nichts finden.