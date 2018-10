Fliegerbombe in Regensburg wurde erfolgreich entschärft

In Regensburg wurde eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft und abtransportiert. Das teilte die Stadt Regensburg mit. Der Sprengmeister brauchte nur rund eine Stunde, um den Sprengkörper unschädlich zu machen. Die Straßensperrungen werden jetzt Stück für Stück abgebaut, sodass die Bürger so schnell wie möglich zurück in ihre Häuser können.

Im Vorfeld mussten rund 4.200 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Etwa 300 Feuerwehrleute und Polizisten hatten im Regensburger Westen zuvor kontrolliert, ob alle Anwohner der Aufforderung zur Räumung nachgekommen sind.

Um 13 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen, dann konnte der Sprengmeister die Bombe entschärfen.

Infineon nimmt wieder seine Arbeit auf

Eine Grundschule und ein Kindergarten blieben heute geschlossen. Für Anwohner stellte die Stadt eine Notunterkunft in einem Gymnasium zur Verfügung. Anwohner wurden mit Bussen dort hingefahren. Der Schiffsverkehr auf der naheliegenden Donau musste während der Entschärfung eingestellt werden und kann jetzt wieder freigegeben werden. Auch im benachbarten Infineon-Werk wurde der Betrieb während der Entschärfung gestoppt. Jetzt können mehrere Hundert Mitarbeiter wieder an ihre Arbeit gehen.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden.